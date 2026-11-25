David Torres 25 NOV 2026 - 09:05h.

No ser el capitán le quitó del foco, ahora la confianza de Javier Aguirre lo ha convertido en el mejor central de la jornada

La salud mental o la victoria silenciosa del Valencia CF en Vallecas y el blindaje de Braulio y Javier Aguirre

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ValenciaJavier Aguirre ha tocado una de las teclas que necesitaba tocar para recuperar la mejor versión del Valencia CF. No todo está en los cambios tácticos ni en los ajustes defensivos. A veces, la transformación empieza con una conversación porque la salud mental ha sido, desde que llegó, una de las prioridades del nuevo entrenador. Y uno de los futbolistas que mejor representa el efecto de la llegada del técnico mexicano es César Tárrega. El central valenciano no atravesaba su mejor momento. Venía de cerrar el anterior curso con dudas y tampoco había comenzado la temporada como esperaba. No ser capitán como el año pasado le quitó del foco La falta de confianza había condicionado sus actuaciones, pero Javier. Aguirre detectó rápidamente que tenía mucho más fútbol del que estaba mostrando. Habló con él y, aunque no quiso desvelar el contenido de aquella conversación, sí explicó públicamente el cambio que ha observado.

"Sería bastante injusto no mencionar a César, precisamente por lo que comentas. No había tenido un buen cierre de año ni un buen inicio de temporada. Estaba, a mi juicio, con falta de confianza en sí mismo. Llegué y hablé con él. No voy a decir lo que le dije, pero sí que lo veo distinto, muy seguro, cortando los centros y sacando la pelota con esos pases espectaculares de 30 o 40 metros. Es rápido y privilegiado. Es cuestión de que se lo crean, porque hay jugadores muy capaces. Yo creo en ellos, pero también creo en sus cualidades", explicó el entrenador tras la victoria ante el Rayo Vallecano.

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Cinco partidos completos, tres porterías a cero y el mejor entre los mejores

Los números respaldan las palabras de Aguirre. Tárrega llegó al nuevo ciclo después de superar una lesión y no participó en el primer encuentro del técnico. Desde entonces, ha disputado completos los cinco partidos siguientes. Una continuidad que le ha permitido recuperar sensaciones y convertirse en una pieza fundamental para el entrenador. Su actuación en Vallecas fue especialmente significativa. El central firmó 20 intervenciones defensivas y fue uno de los futbolistas más destacados del Valencia CF en una victoria que confirmó su crecimiento. Su exhibición defensiva ante el Rayo refleja el nivel que está ofreciendo. Tanto es así que, el central del Valencia CF aparece en el equipo de la jornada de LaLiga elaborado por SofaScore, un reconocimiento (8.3 de nota) que confirma el gran partido que firmó en Vallecas y su progresión en las últimas semanas. Su actuación ante el Rayo, en la que destacó por su contundencia defensiva y su capacidad para sostener al equipo, le ha situado entre los futbolistas más destacados de la jornada.

Hay otro dato que refuerza su importancia. Con Tárrega sobre el terreno de juego, el Valencia CF ha conseguido dejar su portería a cero en tres ocasiones durante esta etapa. El equipo de Aguirre ha encontrado una mayor solidez defensiva y el valenciano está teniendo mucho que ver en ello.

El técnico mexicano no ha descubierto a un futbolista nuevo, ha recuperado al que ya conocía el valencianismo y, sobre todo, ha conseguido que vuelva a confiar en sus posibilidades. Aquella conversación queda en privado, pero sus consecuencias ya se ven sobre el césped y el Valencia CF lo agradece