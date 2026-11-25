David Torres 25 NOV 2026 - 07:12h.

Baraja habla claro sobre el Valencia y recuerda su salida de Mestalla: "La vida es así"

Rubén Baraja habla al fin de su salida del Valencia CF: "La realidad es dura, se necesita inversión y proyecto"

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ValenciaRubén Baraja ha vuelto a hablar del Valencia CF. El exfutbolista y extécnico valencianista ha repasado su salida del banquillo de Mestalla y ha lanzado un mensaje de apoyo a Javier Aguirre, al que considera un amigo. Lo ha hecho en Gandia, donde ha ejercido como padrino de la XIII Volta a Peu Espurna y ha protagonizado una improvisada rueda de prensa con usuarios de la Fundación Espurna, así como ha atendido a los medios de comunicación locales. Durante el acto, celebrado este martes en la sede de la entidad, el 'Pipo' ha reconocido que se siente valencianista desde que llegó al club, donde pasó diez años como futbolista y participó en algunos de los mayores éxitos de su historia y se la ha mostrado dolido por su salida del club.

Baraja recuerda su salida del Valencia CF

El vallisoletano no ha esquivado las preguntas sobre su destitución en diciembre de 2024. "Como entrenador, me hubiera gustado otro final, pero la vida es así y hay que aceptarlo", ha explicado. "No conseguimos los resultados esperados y es lógico que se cuestionara la labor del entrenador. No fue la mejor época del club y me hubiera gustado hacerlo mejor y estar más tiempo para cerrar un ciclo".

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El mensaje de Baraja a Javier Aguirre:

Baraja también ha valorado la actualidad del Valencia CF y la situación del equipo ante los periodistas presentes. "El equipo está viviendo una situación de dificultad dentro de una travesía que es la que es. Es una realidad, pero hay que pensar en positivo y que se puede cambiar la dinámica", ha señalado. El exentrenador ha querido mostrar su respaldo al actual técnico. "A mí lo que me gusta es que al Valencia CF le vaya bien. La afición está respondiendo, como siempre, y deseo que a Javier Aguirre, que además es amigo, le salgan las cosas bien".

"Deseo que a Javier Aguirre, que además es amigo, le salgan las cosas bien". Natxo Francés

Y ha dejado una reflexión sobre lo que necesita el equipo para salir adelante: "No se cambia de un día para otro, pero hacen falta buenos resultados. Estoy convencido de que Aguirre va a conducir al equipo a zonas más cómodas".

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Por último, preguntado por los nuevos socios que llegan a la propiedad del Valencia CF (Pitchwise), ha reconocido que no tiene información de primera mano: "Lo que sé es lo que leo en los medios".