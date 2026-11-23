David Torres 23 NOV 2026 - 19:09h.

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ValenciaEl Panathinaikos AKTOR Athens vuelve al Roig Arena a un partido de distancia del equipo taronja, ubicado en la tercera posición con un 9-4 en su casillero. El conjunto verde comenzó la temporada ganando los primeros cinco partidos, disputando muchos de inicio como local, y recientemente se ha destapado como un visitante peligroso, sacando el triunfo de canchas difíciles como la del Partizan Mozzart Bet Belgrade, el Real Madrid y la semana pasada al imponerse por 72-87 en la pista del Zalgiris Kaunas. Liderados por la pareja que forman Nunn y Lessort, los únicos jugadores del mismo equipo en el Top Ten de valoración de la EuroLeague, y con una plantilla cargada de talento y de opciones para el entrenador Obradovic, el conjunto griego disputó su partido de liga griega el sábado con un triunfo ante el Maroussi por 85-72 en el que descansaron Sloukas, Hayes-Davis, Grant, Bonga y Fall y en el que Lessort y Yabusele tuvieron una carga de minutos bastante inferior a la habitual

¿Cómo y dónde el Valencia Basket - Panathinaikos?

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra una dinámica de cinco partidos en diez días antes del parón de las competiciones por los partidos de selecciones nacionales con uno de los compromisos más complicados que le puede deparar la EuroLeague recibiendo al Panathinaikos AKTOR Athens (martes 24, 20:30h, Roig Arena, #Vamos) en un partido correspondiente a la jornada 14 de la máxima competición continental. Estos dos equipos se volverán a ver las caras en el Roig Arena 195 días después del quinto partido del Playoff que supuso el primer billete para la Final Four del equipo taronja en un duelo entre dos de los equipos con un inicio de competición más equilibrado, con dos propuestas diferentes: el cuadro taronja es el tercer net rating con el segundo mejor ataque y liderando la competición en rebote y el cuidado del balón mientras que el conjunto griego tiene la segunda mejor eficiencia neta gracias a tener el mejor rating defensivo y el que más baja la valoración y la eficacia en los triples de sus rivales. La vigésima ocasión en la que estos dos equipos se ven las caras convierte al Panathinaikos AKTOR Athens en nuestro rival más repetido en competiciones europeas, con un balance en los partidos jugados en nuestra ciudad que es ligeramente favorable al cuadro valenciano por 6-4. El partido supone el regreso de Brancou Badio al Roig Arena después de sus dos temporadas como taronja y el primer enfrentamiento de TJ Shorts ante su equipo de la pasada campaña, donde protagonizará uno de los duelos del partido frente a su excompañero Kendrick Nunn. Nate Reuvers y Jasiel Rivero, ambos con problemas en el pie izquierdo, están descartados para participar en este partido. Valencia Basket ocupa actualmente la primera posición en la EuroLeague, con un balance de 10-3.