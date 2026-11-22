David Torres 22 NOV 2026 - 20:06h.

Una canasta del exterior Omari Moore a falta de 49 segundos para el final sirvió para superar los 127 puntos

El tesón de TJ Shorts rescata al Valencia Basket de su falta de puntería ante el Virtus (92-87)

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ValenciaEl Valencia Basket ha batido en esta Jornada 9 su récord anotador en Liga Endesa después de sumar 129 puntos ante el Río Breogán en una oda al basket ofensivo. Los de Xavi Albert superaron los 127 ante el Leyma Coruña de la 24-25.

Una canasta del exterior Omari Moore a falta de 49 segundos para el final sirvió para superar los 127 puntos que el Valencia Basket ya había anotado en dos ocasiones en la temporada 2024/2025, ante el Kosner Baskonia y el Leyma Coruña, también en la liga.

El récord se produjo en un partido en el que el Valencia Basket rindió homenaje a sus primeros días como equipo en 1986 con una camiseta blanca con detalles azules y amarillos como la que lució en ese inicio.

Se trata del segundo récord anotador superado esta misma temporada por el equipo valenciano. El Valencia Basket ya marcó su máxima anotación en un partido de Euroliga en el duelo que le enfrentó al Baskonia en la jornada 2 de la competición europea también en el Roig Arena con los 111 puntos que firmó (111-88).

Tercer y segundo máximos anotadores de la liga, respectivamente, los dos convirtieron los primeros minutos en una exhibición anotadora. Los triples y el acierto de Mario Saint-Supéry eran respondidos por los puntos de Mihajlo Andric y de Josep Peris.

La salida en tromba del Valencia Basket siguió superando a un Breogán que empezaba a lamentar la escasa producción ofensiva de su principal referente, el exterior Rasir Bolton. Además, cada canasta que anotaba era devuelta. Si Tevin Brown y Andersson García castigaban desde el triple, Brooks y Corbalán devolvían el golpe.

Ya con el partido controlado, el Valencia Basket se dedicó a mantener su ventaja y a seguir anotando hasta alcanzar los 129 puntos, su nueva mejor anotación y marca que superó los 127 anotados ante el Leyma Coruña en la temporada 2024-2025.

- Ficha técnica:

129.- Valencia Basket (31+30+29+39): Shorts (17), Saint-Supèry (13), Taylor (13), Mirotic (15), Sako (2) -cinco inicial- Gueye (6), Brooks (21), Moore (8), Corbalán (17), Puerto (3), Cárdenas (3), Osetkowski (11).

111.- Río Breogán (29+22+34+26): Bolton (10), Peris (10), Brown (7), Andric (18), Kasibabu (-) -cinco inicial- Alonso (18), García (12), Brimah (3), Aranitovic (8), Mavra (13), Brankovic (12), Quintela (-).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Javier Torres Sánchez y Javier Ávila. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de València con 12.090 espectadores. El Valencia Basket vistió una camiseta conmemorativa por su 40 aniversario.