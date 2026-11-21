David Torres 21 NOV 2026 - 17:42h.

Celebración del 40º aniversario del club valenciano

El tesón de TJ Shorts rescata al Valencia Basket de su falta de puntería ante el Virtus (92-87)

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ValenciaEl Valencia Basket, tras cinco victorias seguidas en la Liga Endesa y tres en la Euroliga, recibe este domingo en la competición doméstica al Río Breogán, el equipo que ha asumido de manera más clara junto al Real Madrid su apuesta por elevar al número de posesiones y, con ello, el de puntos. La llegada de Pedro Martínez al Valencia Basket en el verano de 2024 supuso que el equipo elevara su ritmo ofensivo, un tipo de juego que le llevó la pasada campaña a grandes éxitos como la conquista de la Liga Endesa y la disputa de la Final a Cuatro.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Breogán?

El primer equipo masculino de Valencia Basket protagonizará el segundo episodio del inicio de los partidos temáticos de celebración del 40º aniversario con un homenaje a los orígenes de la entidad en un complicado enfrentamiento contra una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada, el Río Breogán, en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Liga Endesa (domingo 22, 17:00h, Roig Arena, DAZN/ Movistar+/ Orange/ VodafoneTV). El equipo taronja tratará de mantener abierta su buena dinámica reciente y su racha de victorias en competición nacional ante un rival que le exigirá jugar a toda velocidad en el que será el tercer partido de la semana para los hombres de Xavi Albert.

Para ello, necesitará optimizar una capacidad defensiva que le permite tener el cuarto mejor DER del torneo y ser el segundo equipo que más baja el porcentaje de tiros de campo de sus rivales ante un oponente que es el segundo de la acb en su eficacia en el lanzamiento. Para esta tarde tan especial, la plantilla lucirá unas equipaciones retro basadas en las que usó el equipo en sus primeros pasos en 1986 y se realizarán varias actividades de recuerdo al inicio de nuestra andadura en el baloncesto, con la presencia de una nutrida representación de los jugadores que estuvieron presentes en esa etapa. Los precedentes son favorables al equipo taronja, aunque el Río Breogán se ha destapado en la época reciente como un convidado incómodo, ya que se ha llevado el triunfo en dos de sus últimas cinco visitas. Nikola Mirotic podría volver a disputar un partido de acb tras perderse los tres últimos, aunque Nate Reuvers (pie izquierdo) se mantiene como baja y Jasiel Rivero no podrá disputar este partido tras lastimarse el pie izquierdo en el choque del jueves ante la Virtus Bologna. Valencia Basket ocupa actualmente la segunda posición en la Liga Endesa, con un balance de 6-2.