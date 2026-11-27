David Torres 27 NOV 2026 - 09:09h.

El calendario se pone a favor de los che

Los datos del efecto Javier Aguirre: el Valencia CF empieza a ser lo más aguirre posible

Compartir







ValenciaEl Valencia CF empieza a cambiar su horizonte. La victoria en Vallecas ha reforzado las sensaciones que transmite el equipo de Javier Aguirre y también ha modificado las previsiones de los superordenadores que calculan cómo terminará LaLiga. El descenso sigue siendo una posibilidad, pero cada vez hay más equipos señalados por los datos y, aunque parezca lejano, todavía queda alguna opción de mirar hacia Europa.

PUEDE INTERESARTE Ferran Torres compra las oficinas del Valencia CF: nuevo paso para el traslado al Nou Mestalla

El Valencia CF ya no es uno de los principales candidatos al descenso

El otro indicador que invita a mirar más allá de la permanencia es el modelo de Driblab. Su última simulación, actualizada este martes, concede al Valencia un 18,6 % de posibilidades de descender. Hay cinco equipos con más riesgo: Málaga (85,4 %), Getafe (40,8 %), Elche (36,5 %), Levante (34,9 %) y Osasuna (28,4 %). Es decir, el Valencia sigue teniendo peligro, pero ya no aparece entre los principales candidatos a perder la categoría.

El Big Data de Driblab incluso contempla escenarios europeos. Le otorga un 0,7 % de opciones de clasificarse para la Conference League y un 0,3 % para la Europa League. Son posibilidades prácticamente testimoniales, pero reflejan que el abanico de resultados sigue abierto. El modelo le asigna una predicción de 42,8 puntos y lo mantiene en una zona todavía alejada de los objetivos continentales.

La clasificación aún sitúa al Valencia en una zona comprometida, pero las proyecciones empiezan a dibujar otro escenario. Según la última predicción de Opta, el conjunto de Mestalla terminaría la temporada en la 13ª posición, con 44 puntos (12º el año pasado). Después de la victoria ante el Elche, la máquina lo colocaba decimosexto, con 42 puntos. El triunfo en Vallecas ha mejorado su perspectiva.

PUEDE INTERESARTE La salud mental o la victoria silenciosa del Valencia CF en Vallecas y el blindaje de Braulio y Javier Aguirre

Los números de Aguirre convencen al Big Data

Detrás de este cambio están los primeros seis partidos de Javier Aguirre. El técnico mexicano ha conseguido ocho puntos, el doble de los que tenía el Valencia antes de su llegada, y ha sacado al equipo de los puestos de descenso. Pero hay un dato especialmente significativo: tres porterías a cero en seis encuentros.

Athletic Club, Elche y Rayo Vallecano no consiguieron marcarle. En esos tres partidos, el Valencia sumó siete de sus ocho puntos con Aguirre. Una estadística que explica por qué el equipo empieza a ser más competitivo y por qué su entrenador ha conseguido cambiar la percepción sobre sus posibilidades.

Un calendario que puede confirmar el cambio

Ahora llega la prueba de continuidad. El calendario que tiene por delante el Valencia ofrece varios enfrentamientos directos que pueden resultar determinantes. Osasuna en Mestalla, Getafe a domicilio, Levante y Málaga aparecen en el horizonte, además de compromisos de máxima exigencia como la visita al Atlético. Sumar en estos partidos permitiría consolidar la recuperación.

También influye el mensaje de tranquilidad que han trasladado Braulio Vázquez y Javier Aguirre después de Vallecas. La victoria ha devuelto confianza a un vestuario que necesitaba resultados y ha reforzado la apuesta por el actual grupo.

El propio Aguirre ya había advertido, antes de viajar a Madrid, que el equipo necesitaba mejorar en llegada, circulación y profundidad, aunque se mostraba tranquilo con la actitud y el aspecto físico. Su mensaje antes del encuentro ante el Rayo deja claro que todavía hay margen de mejora.

La conclusión es que el Valencia ha pasado de mirar exclusivamente hacia abajo a tener un horizonte algo más despejado. Opta lo coloca decimotercero y Driblab reduce considerablemente el riesgo de descenso. No hay motivos para lanzar las campanas al vuelo: todavía existe un 18,6 % de posibilidades de bajar. Pero los números empiezan a darle la razón a Aguirre. Si mantiene esta línea, la temporada puede terminar bastante mejor de lo que anunciaban las primeras simulaciones.