David Torres Valencia, 28 NOV 2026 - 13:09h.

Se entrenó con sus compañeros tras irse con el doctor el viernes; pero está bien

Guido hace saltar las alarmas en Paterna

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La principal preocupación en la enfermería valencianista tiene nombre propio: Guido Rodríguez. El centrocampista argentino encendió las alarmas en el entrenamiento del viernes al retirarse antes de tiempo, acompañado por los servicios médicos, debido a una pequeña sobrecarga muscular en la pierna derecha. Su presencia ante Osasuna está en el aire y dependerá de cómo evolucione en las horas previas al encuentro.

Además, Dimitri Foulquier continúa con su plan específico de trabajo y Jesús Vázquez sigue recuperándose de su lesión en el aductor, mientras que Arnaut Danjuma y David Otorbi ya se entrenan con normalidad y están disponibles. Javier Aguirre despejó las dudas sobre el estado de su plantilla y, especialmente, aclaró si Guido estaba en condiciones de entrar en la convocatoria y jugar el domingo en Mestalla o si, por el contrario, su lesión muscular le obligaba a buscar una alternativa en el centro del campo como Aaron Mayol.

Las palabras de Javier Aguirre sobre Guido Rodríguez

En ese sentido, Javier Aguirre se vio sorprendido por la pregunta de ElDesmarque. "No tiene nada, la enfermería está vacía y me sorprende que me digáis eso". El técnico repasó mentalmente la situación y matizó su respuesta. "No, no no. La enfermería no está vacía. No hay problemas con Guido Rodríguez, pero sí tenemos lesionados a Jesús Vázquez, Sergi Canós, que está en la última etapa de su recuperación, y Dieguito (Diego) López". También se ausentó un día de la sesión Dimitri Foulquier, pero Javier Aguirre negó la mayor. "Dimitri está bien", zanjó. De esta forma el técnico tendrá que hacer un descarte (o dos) para confeccionar la lista ya que trabaja con 27 futbolistas a diario sin incluir al asturiano Diego López.

"David Otorbi está para jugar al cien por cien e irá convocado", añadió poco después Javier Aguirre que ya lo incluyó en la lista de Vallecas aunque fue con dudas.

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Danjuma está en condiciones para jugar

En otro orden de cosas, Danjuma ha vuelto tras el entierro de su padre. El mejicano desveló cómo está el neerlandés, física y anímicamente. "Danjuma tuvo un gesto muy bonito con el vestuario. Nos compartió su experiencia y nos hizo ver la importancia de los seres queridos, de cuando los tienes enfrente, de ser capaces de acercarnos y demostrarles cariño y afecto, y no hacerlo una vez que ya no están con nosotros. ¿Puede jugar? Claro que puede jugar. Está bien. Todos los jugadores quieren jugar y él es uno de ellos. No sé si iniciará mañana, no lo tengo tan claro, pero es un jugador útil. Evidentemente, lo necesitamos.