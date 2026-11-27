David Torres Valencia, 27 NOV 2026 - 14:17h.

Se retiró acompañado por el doctor antes de tiempo

Arnaut Danjuma está de vuelta con un doble y emotivo mensaje tras la muerte de su padre: "El único" y "Para todos"

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El entrenador del Valencia CF, Javier Aguirre, ha recibido una noticia preocupante en el entrenamiento de este viernes. Guido Rodríguez no ha podido completar la sesión con el resto de sus compañeros y es duda para el partido de este domingo ante Osasuna en Mestalla. El centrocampista argentino ha sufrido una pequeña sobrecarga muscular en la pierna derecha y ha abandonado el césped acompañado por un miembro de los servicios médicos del club. La sesión en la Ciudad Deportiva de Paterna ha dejado, no obstante, noticias positivas. Arnaut Danjuma ha vuelto a entrenarse con el grupo después de regresar el jueves tras el permiso concedido por el club debido al fallecimiento de su padre. El neerlandés ya está de nuevo a disposición de Aguirre y puede convertirse en una de las novedades de la convocatoria. El atacante no estuvo en Vallecas. También ha trabajado con normalidad David Otorbi, que podría tener opciones de entrar en la lista después de superar sus problemas musculares. Ninguno de los dos tuvo minutos en la victoria ante el Rayo.

Foulquier y Jesús Vázquez siguen al margen

El alcance de la molestia de Guido Rodríguez, a priori, no parece grave, pero su evolución durante las próximas horas determinará si Javier Aguirre puede contar con él para una cita importante. El Valencia busca ante Osasuna su primera victoria como local esta temporada y el técnico mexicano está pendiente de la disponibilidad de varias piezas de su plantilla.

En el apartado de ausencias, Dimitri Foulquier continúa con su plan específico de entrenamiento y no se ha ejercitado con el grupo. Tampoco lo ha hecho Jesús Vázquez, que sigue trabajando en solitario mientras se recupera de la lesión en la musculatura del aductor de la pierna derecha que sufrió a principios de octubre. Como ya contamos, el lateral es duda para el próximo partido ante el Getafe.

El lesionado de larga duración Diego López también sigue fuera de la dinámica colectiva. Por último, Sergi Canós continúa acumulando entrenamientos con el grupo tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en abril, cuando estaba cedido en el Valladolid. Sin embargo, no tiene ficha federativa y el Valencia deberá decidir en enero qué hacer con su situación.

La principal incógnita ahora es Guido Rodríguez. Aguirre espera que la sobrecarga no vaya a más y pueda contar con el argentino ante Osasuna.