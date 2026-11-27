David Torres 27 NOV 2026 - 10:28h.

El Nou Mestalla tendrá tres restaurantes, club social, museo, 14 salas de eventos y tienda: arrocería, bolera, congresos...

El Nou Mestalla tendrá sabor a la Albufera: la arrocería Alzentro desembarca en el nuevo estadio

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ValenciaEl Valencia CF sigue dando forma al Univers Mestalla, el proyecto con el que pretende convertir el Nou Mestalla en mucho más que un estadio de fútbol. Después de anunciar la llegada de la Arrocería Albufera Zentro, el club ha presentado un nuevo espacio de ocio que completará la oferta del recinto: un Social Club con bolera, sports bar y experiencias virtuales relacionadas con el fútbol. La nueva propuesta, que se desarrollará de la mano de Grupo Ballester, busca ofrecer diferentes alternativas de entretenimiento para aficionados y visitantes. Será un espacio pensado para disfrutar en familia y con amigos, tanto antes como después de los partidos, pero también durante el resto de la semana. La bolera-Sport Bar se suma así a la Arrocería Alzentro y a la oferta de restauración y congresos que el Valencia CF está desvelando progresivamente. Un proyecto con una idea clara: que el Nou Mestalla tenga vida los siete días de la semana y no solamente cuando juegue el Valencia.

Una bolera, un Sports Bar y experiencias virtuales de fútbol

El nuevo Social Club incorporará una amplia variedad de propuestas de entretenimiento. Entre ellas destaca una bolera, que convivirá con un sports bar y experiencias virtuales específicas de fútbol. Una combinación con la que el Valencia CF quiere ampliar las posibilidades de ocio alrededor de su nuevo estadio y atraer a públicos diferentes.

El objetivo es que el Nou Mestalla tenga actividad más allá de los encuentros del primer equipo. De hecho, el espacio estará abierto al barrio de Benicalap durante los 365 días del año y será accesible para todos los públicos.

Los valores del Valencia CF también tendrán presencia en este nuevo punto de encuentro, concebido para reforzar la conexión entre el club, sus aficionados y el entorno del estadio.

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Grupo Ballester, socio del Valencia CF en el nuevo espacio

La iniciativa contará con la experiencia de Grupo Ballester, empresa familiar valenciana con más de 70 años de trayectoria en los sectores de la construcción, la promoción inmobiliaria, la gestión hotelera y el ocio.

Su consejera delegada, Reyes Ballester, ha destacado la importancia de participar en el proyecto: "Para Grupo Ballester es un orgullo formar parte de este proyecto y acompañar al Valencia CF en una etapa tan importante de su historia. Vamos a poner toda nuestra experiencia y nuestro esfuerzo para que este Social Club sea un lugar de referencia en la ciudad, como lo será el Nou Mestalla".

Ballester también ha subrayado su vinculación con el tejido empresarial valenciano y con los clubes deportivos, además de su pertenencia al Business Club VCF. La directiva considera que esta colaboración supone una oportunidad para completar la oferta del nuevo estadio y desarrollar la línea de ocio de la compañía.