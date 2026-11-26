David Torres Valencia, 26 NOV 2026 - 14:50h.

La FIFA vendrá a Valencia este mes de diciembre

Ya es oficial: La Selección Española se despedirá de Mestalla ante Francia

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El presidente de la Generalitat ha aprovechado la visita de la Copa del Mundo para reivindicar a Valencia como sede del campeonato que organizará España y lanza un mensaje directo a la Federación. Juanfran Pérez Llorca no quiere que Valencia se quede fuera del Mundial. El presidente de la Generalitat ha aprovechado la llegada de la Copa del Mundo a la ciudad para reclamar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que la capital del Turia sea una de las sedes del campeonato que organizará España. Y lo ha hecho con un mensaje contundente: "Para garantizar un éxito de la selección, tiene que tener a Valencia como sede del Mundial", en referencia a la candidatura del Nou Mestalla. Lo ha hecho en presencia de la Federación española pero el mesaje es para la FIFA que, como adelantó ElDesmarque, viene en unos días a Valencia. El nuevo estadio acabado, con capacidad para 70.044 espectadores, es la principal baza de Valencia para entrar en el listado de sedes mundialistas. La decisión definitiva se espera para la primavera de 2027.

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Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la exposición itinerante "Reyes del Mundo", celebrada este jueves en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. El dirigente autonómico ha reivindicado también la presencia valenciana en los éxitos de la Selección: "Los grandes éxitos que le deseo a España en el futuro, a mi selección, a vuestra selección, siempre tiene que haber algo valenciano".

Además, ha respaldado la elección de Mestalla para el próximo compromiso internacional ante Francia, el 25 de marzo, en la ida de los cuartos de final de la Nations League. "Habéis acertado muy bien, celebrando esa eliminatoria aquí en la ciudad de Valencia", ha señalado antes de expresar su deseo de que la ciudad también forme parte del Mundial.

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La Copa del Mundo llega a la tierra de Ferran Torres

La Copa conquistada por España el pasado 19 de julio de 2026, con el valenciano Ferran Torres como autor del gol decisivo, ha llegado a la Comunitat Valenciana con la exposición "Reyes del Mundo", organizada por la RFEF y la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. El trofeo recorrerá València, Castelló y Alicante entre el 26 y el 29 de noviembre. Ahora mismo está expuesta en la Ciutat de les Arts i les Ciencies (hasta el viernes a las 20 horas)

En el acto han participado también la alcaldesa de València, María José Catalá; el vicepresidente de la RFEF, Sergio Merchán; el presidente de la FFCV, Salva Gomar, y el director general de la Federación, Manuel Lalinde.

Valencia ya tiene asegurada una gran cita internacional: España se despedirá de Mestalla ante Francia el 25 de marzo. Pero Pérez Llorca quiere ir más allá. Su mensaje a la RFEF es claro: la ciudad debe estar en el Mundial y el Nou Mestalla es su gran baza para conseguirlo.