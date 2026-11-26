David Torres Valencia, 26 NOV 2026 - 13:26h.

El 25 de marzo, ida de cuartos de final de la Nations League

La Copa del Mundo visita Valencia antes de dos citas históricas para Mestalla y el Nou Mestalla

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La Selección española ya tiene fecha para una de sus citas más especiales en Valencia. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial este jueves que Mestalla será el escenario del encuentro de ida de los cuartos de final de la Nations League ante Francia, un partido que servirá para despedir al estadio valencianista antes de su cierre y del traslado al Nou Mestalla. Rafael Louzán ya había avanzado esta posibilidad durante su visita a Valencia el pasado 9 de octubre. Entonces confirmó que España jugaría en Mestalla en marzo y explicó el carácter especial que tendría el encuentro que ahora se confirma

El anuncio llega en una jornada muy simbólica para el fútbol valenciano, coincidiendo con la llegada a la ciudad de la Copa del Mundo conquistada por España en 2026. El trofeo, que levantó la Selección con el valenciano Ferran Torres como protagonista al marcar el gol decisivo, visita Valencia entre el 26 y el 29 de noviembre, dentro de un recorrido que también incluye Castellón y Alicante.

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El último partido de la Roja en el estadio valencianista

La despedida tendrá además un rival de primer nivel. Francia será el adversario de España en una eliminatoria que reeditará el enfrentamiento entre ambas selecciones en las semifinales del Mundial de 2026. La ida está prevista para el jueves 25 de marzo de 2027 y la vuelta se disputará tres días después, el 28 de marzo, en territorio francés. El ganador accederá a la Final Four de la competición. El horario será las 20.45 horas, aunque está por definir.

La elección de Mestalla pone fecha a una despedida que ya había anunciado Rafael Louzán. El presidente de la RFEF confirmó el pasado 9 de octubre, durante su visita a Valencia, que la Selección jugaría en el estadio del Valencia CF en marzo de 2027, en los cuartos de final de la Nations League. Ahora, con el anuncio oficial, aquella previsión se convierte en una realidad.

Mestalla, entre la historia y el futuro

La despedida tendrá también una lectura especial por el momento que atraviesa el fútbol valenciano. Mestalla afronta sus últimos meses de actividad antes de dar paso al nuevo estadio, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027. El Nou Mestalla, con capacidad para más de 70.000 espectadores, aspira además a convertirse en una de las sedes del Mundial de 2030. La llegada de la Copa del Mundo a Valencia sirve precisamente para poner el foco en esas dos citas históricas que esperan a la ciudad, como ya contamos al explicar la visita del trofeo y el futuro de Mestalla y el Nou Mestalla.

La Roja ha disputado 33 encuentros en Mestalla y tendrá la oportunidad de añadir uno más a su historia en el estadio valencianista. No será un partido cualquiera: estará en juego el pase a la fase final de la Nations League, pero también el recuerdo de una despedida que la afición valencianista llevaba tiempo esperando.

Ahora, el anuncio oficial cierra la incógnita sobre el escenario. Mestalla tendrá una última gran noche con la Selección española antes de despedirse para siempre del fútbol.