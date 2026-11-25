David Torres 25 NOV 2026 - 13:11h.

El plan es que esté abierto 365 días al año

El Nou Mestalla tendrá sabor a la Albufera: la arrocería Alzentro desembarca en el nuevo estadio

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ValenciaEl Nou Mestalla, cuyo traslado de socios ha comenzado, no será únicamente el nuevo estadio del Valencia CF. El club quiere convertirlo en un punto de encuentro para la ciudad durante los 365 días del año, con una oferta que irá mucho más allá del fútbol. Gastronomía, entretenimiento, eventos, turismo y comercio formarán parte de Univers Mestalla, el proyecto con el que la entidad pretende dar vida al recinto también cuando no haya partidos.

La propuesta empieza a tener nombres propios. Alzentro, una arrocería procedente de El Palmar y perteneciente al grupo SomGastro, será uno de los tres restaurantes que desembarcarán en el nuevo estadio, tal y como ha avanzado ElDesmarque, Una apuesta por la gastronomía valenciana que encaja con la identidad mediterránea que el Valencia CF quiere imprimir a su nueva casa. Pero habrá mucho más. El Valencia CF ha presentado Univers Mestalla, un concepto que reunirá diferentes propuestas de ocio y entretenimiento en el barrio de Benicalap. Estos son los principales espacios que contempla el proyecto.

Los espacios de ocio del estadio

Con Univers Mestalla, el Valencia CF pretende que su nueva casa tenga actividad mucho más allá de los encuentros de Liga, Copa o competiciones europeas. Los tres restaurantes, el Social Club, las salas de eventos, el museo, el auditorio, la Fan Zone y la tienda oficial dibujan un proyecto que busca integrar el estadio en la vida cotidiana de Benicalap y del conjunto de Valencia.

1. Tres restaurantes con el arroz valenciano como protagonista

La gastronomía será uno de los grandes pilares del Nou Mestalla. El proyecto contempla inicialmente tres restaurantes de grandes dimensiones, inspirados en la cocina mediterránea y con especial atención al producto y a la tradición culinaria valenciana.

La primera apuesta conocida es Alzentro, la arrocería de El Palmar que, formará parte de la oferta del estadio. Los otros dos establecimientos completarán una propuesta que tendrá personalidad propia y que buscará atraer público más allá de los aficionados que acudan a los partidos. Los restaurantes dispondrán de amplias terrazas interiores con vistas al terreno de juego y terrazas exteriores. La intención es que puedan funcionar durante toda la semana y no dependan del calendario futbolístico.

2. Un Social Club con ocio y ambiente deportivo: Una bolera

Otro de los grandes atractivos será el Social Club, un espacio de grandes dimensiones concebido para reunir a diferentes generaciones y públicos.

Contará con distintas zonas de actividades lúdicas y una propuesta gastronómica de estilo sports bar. La idea es combinar restauración, entretenimiento y ambiente deportivo en un mismo lugar, con opciones para disfrutar en grupo y pasar tiempo en el estadio sin necesidad de que juegue el Valencia CF.

El club no ha detallado todavía todas las actividades que albergará este espacio, que será una de las piezas centrales de Univers Mestalla, aunque, como avanzó Levante-EMV, incluirá una bolera.

3. Un auditorio para 270 personas y más de 14 salas de eventos

El Nou Mestalla también tendrá una importante vertiente empresarial y cultural. El proyecto contempla más de 14 espacios para eventos, con salas polivalentes que podrán adaptarse a reuniones, presentaciones, congresos, encuentros corporativos y celebraciones.

Entre ellos destaca un auditorio con capacidad para 270 personas. Será un espacio preparado para albergar ponencias y presentaciones y que, además, podrá utilizar el propio Valencia CF para diferentes actos institucionales.

La apuesta por este tipo de instalaciones responde a la intención de aprovechar el estadio durante los días sin fútbol y convertirlo en un escenario para la actividad empresarial y social de Valencia.

4. Un museo para conservar la historia del valencianismo

La historia del Valencia CF también tendrá su espacio en el nuevo estadio. El recinto contará con un museo integrado en el recorrido del tour, donde los visitantes podrán acercarse al patrimonio histórico de la entidad.

Trofeos, recuerdos y material histórico formarán parte de una experiencia pensada para los aficionados, pero también para turistas y visitantes que quieran conocer la trayectoria del club.

El museo se integrará en la oferta de visitas al Nou Mestalla, una vía más para atraer público durante todo el año.

5. La Fan Zone y una gran tienda oficial

El recorrido por Univers Mestalla se completará con una Fan Zone y una amplia Tienda Oficial VCF. La primera será otro punto de encuentro para los aficionados, mientras que la tienda tendrá un planteamiento experiencial para acercar todavía más la marca Valencia CF a sus seguidores.

No se tratará únicamente de un espacio de venta de productos oficiales, sino de una instalación integrada en la experiencia del nuevo estadio.