David Torres 27 NOV 2026 - 15:15h.

Dovbyk da un paso más hacia el Valencia CF: contactos directos y una condición para enero

El asunto Dovbyk y el Valencia CF se caldea: nueva fase

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ValenciaEl Valencia CF no pierde de vista a Artem Dovbyk. El delantero ucraniano sigue siendo uno de los grandes objetivos de Braulio Vázquez para reforzar el ataque en el mercado de invierno y las conversaciones han dado un nuevo paso. Sin embargo, la operación todavía está condicionada por dos cuestiones: que el Bolonia y la Roma encuentren una solución para su situación contractual y, sobre todo, que el club de Mestalla disponga del dinero necesario para afrontar su incorporación. El interés existe, el jugador quiere volver a España y los contactos avanzan. Pero el Valencia todavía necesita despejar sus propias incógnitas económicas y que Roma y Bolonia faciliten la operación. Dovbyk está en la pole, aunque su llegada depende de que todas las piezas encajen.

Dos escenarios en Valencia

La planificación deportiva valencianista sigue pendiente de resolver sus propias cuestiones internas. Como ya ha contado ElDesmarque, Braulio trabaja con dos escenarios económicos: uno con la entrada de los 100 millones de euros anunciados por Pitchwise y otro sin ese dinero. Aunque el CSD ya ha dado su autorización, todavía falta el visto bueno del Ministerio de Economía. Una diferencia que puede cambiar por completo el alcance del mercado y que resulta determinante para operaciones como la de Dovbyk.

De hecho, el ucraniano es un fichaje que, en el escenario más restrictivo, resulta prácticamente imposible. Braulio no prepara una macrorevolución, pero sí tiene claro que necesita un delantero centro. Y si hay margen económico, Dovbyk es uno de los nombres que más gustan en la dirección deportiva.

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El caso es que, según ha informado el periodista italiano Pietro Celeste, se han producido contactos directos en las últimas horas entre el Valencia CF y Artem Dovbyk. El delantero habría expresado su voluntad de regresar a la Liga española, donde fue máximo goleador con el Girona en la temporada 2023-24, con 24 tantos. Eso sí, todavía hace falta el visto bueno del Bolonia, club en el que juega cedido por la Roma y que asume 2,5 de los tres millones de euros de su salario.

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Dovbyk encaja en el perfil que buscan Braulio y Aguirre

No es casualidad que el nombre del internacional ucraniano esté tan arriba en la agenda. Dovbyk reúne buena parte de las características del delantero que quieren Braulio Vázquez y Javier Aguirre: un nueve de referencia, con envergadura, capacidad para fijar centrales, imponerse en el juego aéreo y ofrecer presencia dentro del área. Es precisamente el retrato robot que ha trazado la dirección deportiva junto al entrenador mexicano. El objetivo es incorporar un atacante que complemente a Hugo Duro y Umar Sadiq y permita al equipo disponer de más alternativas, incluso con la posibilidad de jugar con dos delanteros.

En este contexto se produjo también la cumbre de Madrid entre Corey Woolfolk, representante de Pitchwise, Braulio Vázquez y Javier Solís. Una reunión de contenido deportivo en la que el mercado de invierno estuvo sobre la mesa y en la que quedó patente la importancia de coordinar la planificación deportiva con la nueva estructura accionarial. Falta, claro está, que llegue el dinero para poder aspirar a Dovbyk.