David Torres Valencia, 26 NOV 2026 - 18:38h.

Jorge Cuenca no juega en el Fulham, pero tendría que dejarle sitio De Haas; Dela del Levante UD acaba contrato en verano

El doble escenario de Braulio Vázquez en el mercado de fichajes del Valencia CF con dos limitaciones y una prioridad

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El Valencia CF tiene una prioridad clara en el mercado de fichajes: incorporar un delantero centro. Braulio Vázquez trabaja con dos escenarios económicos para enero, dependiendo de cuándo se materialice la inversión de Pitchwise, pero hay una necesidad que no cambia. Sin embargo, el director deportivo gallego no pierde de vista otras demarcaciones. El centro de la defensa es una de ellas y, tarde o temprano, tendrá que reforzarse. La planificación obliga a mirar más allá del próximo mercado invernal. Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier terminan contrato en junio de 2027 y no seguirán. A eso se suman las dudas que está generando Justin De Haas, cuyo rendimiento todavía no ha terminado de despejar las incógnitas que acompañaron a su llegada. Con este escenario, Braulio sabe que necesitará incorporar un central, aunque no necesariamente tendrá que hacerlo en enero.

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El responsable de la parcela deportiva ya sondea el mercado y en las últimas horas han aparecido dos nombres relacionados con el Valencia CF. Son dos perfiles diferentes y también responden a dos posibles momentos de incorporación.

Jorge Cuenca y Dela, dos operaciones diferentes para reforzar la defensa

El primero es Jorge Cuenca. Según ha informado Matteo Moretto, y ha podido confirmar ElDesmarque, el Valencia ha sondeado la situación del central del Fulham. El defensa madrileño, de 27 años, tiene contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2028 y destaca por ser un central zurdo. Precisamente esa condición es uno de los factores que condicionan la operación: su llegada podría depender de que De Haas abandonase la plantilla, ya que ambos ocuparían una posición similar dentro de la defensa. No parece, por tanto, una operación sencilla ni una incorporación que pueda darse por hecha.

El segundo nombre es Dela, que según avanza La Grada de Radioesport, habría sido contactado por Braulio en las últimas semanas. El central del Levante UD, lleva tiempo en el radar, como ya publicó ElDesmarque. Pero en este caso, el escenario es diferente. Termina contrato el próximo 30 de junio y tiene su renovación enquistada.

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Son dos nombres, dos situaciones contractuales y dos horizontes distintos. El nueve manda en la planificación inmediata, pero Braulio ya trabaja para que el problema del centro de la defensa no vuelva a convertirse en una urgencia