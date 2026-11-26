David Torres 26 NOV 2026 - 12:32h.

Xavi Mocholí, ex del Valencia CF descubridor de Kang-in Lee, que trabaja en el departamento de captación de Real Madrid en la actualidad, ha estado en Paterna siguiéndolo

El último servicio del descubridor de Silva, Isco y Gayà al Valencia CF: Quiere llegar a los 75

Quiénes lo han visto jugar lo definen como un futbolista "estilo" Bellingham

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ValenciaEl Valencia CF tiene una de las grandes promesas de su cantera en el radar de varios de los clubes más importantes de Europa. Se trata de Jackson 'Papo' Gordon, futbolista estadounidense del Cadete A que ha despertado el interés del Real Madrid, el FC Barcelona, el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid. El conjunto blanco ya ha dado un paso más. Papo Gordon, nacido en 2011 en Fort Lauderdale (Florida), es uno de los nombres propios de la Academia VCF. Su imponente físico, con 1,90 metros de altura, y su capacidad para desenvolverse en distintas posiciones ofensivas le convierten en un futbolista especialmente atractivo para los ojeadores. Quienes lo han visto jugar destacan unas condiciones que recuerdan, salvando las distancias, a las de Jude Bellingham, por su despliegue, potencia y capacidad para llegar a zonas de ataque.

Ahora, la cosa sigue más allá de un interés. Esta semana, Xavier Mocholí, integrante de su departamento de captación y ex del Valencia CF (fue el descubridor de Kang In Lee), estuvo en la Ciudad Deportiva de Paterna para seguir de cerca su evolución, tal y como avanzó La Grada. Mocholí trabaja en el departamento de captación merengue y sabe que Paterna es un caladero ideal para futbolistas jóvenes.

Xavi Mocholí, ex del Valencia CF descubridor de Kang-in Lee, que trabaja en el departamento de captación de Real Madrid en la actualidad, ha estado en Paterna siguiéndolo

El Real Madrid ya ha enviado a uno de sus responsables de captación para observarlo en directo. Pero no es el único gigante europeo que sigue sus pasos. Y es que, el Valencia CF tiene en sus filas a un futbolista internacional estadounidense, con unas condiciones físicas y técnicas poco habituales para su edad, y trabaja para que su futuro siga ligado a Mestalla.

Papo Gordon eligió al Valencia CF por delante de otros clubes europeos

La historia de Papo en Paterna comenzó en agosto de 2025, cuando se incorporó al Valencia CF procedente del Atlético Moncadense. El club valencianista consiguió hacerse entonces con uno de los talentos emergentes del fútbol formativo, que ya había despertado el interés de diferentes entidades europeas.

Gordon apostó por el proyecto valencianista y, poco más de un año después, su progresión confirma las expectativas que había generado. Su rendimiento le ha permitido, además, entrar en los planes de la selección Sub-16 de Estados Unidos, con la que ha tenido representación internacional.

El Valencia CF quiere blindar a Papo Gordon

El interés del Real Madrid no es el único que existe alrededor del joven futbolista. Bayern de Múnich, FC Barcelona y Atlético de Madrid también siguen sus pasos y están pendientes de la evolución de uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera valencianista.

En Paterna, sin embargo, hay tranquilidad. La idea del futbolista y de su familia pasa por continuar en el Valencia CF. El club tiene encarrilada la posibilidad de que firme su primer contrato profesional cuando cumpla los 16 años, en 2027. Es el próximo paso para consolidar una relación que ambas partes desean prolongar y proteger frente al interés de los grandes clubes españoles y europeos.

Campeón de la Premier League U16

Su momento deportivo también acompaña. Papo Gordon acaba de proclamarse campeón de la Premier League International Tournament U16 con el Cadete A del Valencia CF. El equipo valencianista se impuso al Villarreal en la final, en la tanda de penaltis, después de superar durante el torneo a rivales de la talla del Tottenham, West Bromwich, Brentford y Chelsea.