David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 09:09h.

El año pasado le marcó un golazo de tacón

Sadiq recupera un viejo reto en el Valencia CF y lanza una promesa a LaLiga: "Cuando acabe la temporada me llamas"

Compartir







Umar Sadiq tiene motivos para mirar a Osasuna con una sonrisa. El delantero nigeriano del Valencia CF se enfrenta a uno de sus rivales predilectos en LaLiga, un equipo al que ha castigado en varias ocasiones y ante el que buscará prolongar su particular idilio. Sin embargo, hay una estadística que invita a rebajar el optimismo. Porque si el atacante tiene buenos recuerdos de este enfrentamiento, el verdadero thriller está en Mestalla y en la alarmante falta de acierto del Valencia CF como local.

PUEDE INTERESARTE El Big Data ya empieza a confiar en Javier Aguirre: Así acabaría LALIGA

El delantero ha marcado tres goles en cinco enfrentamientos ante Osasuna en LaLiga, su registro más elevado frente a un mismo rival en toda su trayectoria en la competición. Un dato que convierte al conjunto navarro en una víctima habitual de su repertorio goleador y que alimenta las esperanzas de que Sadiq vuelva a ser protagonista. Su particular celebración, con guiños a Michael Jackson y al mítico "Thriller", también encaja con un rival al que conoce bien y al que la temporada pasada le marcó un golazo de tacón.

PUEDE INTERESARTE El doble escenario de Braulio Vázquez en el mercado de fichajes del Valencia CF con dos limitaciones y una prioridad

Pero hay una segunda lectura que obliga a poner los pies en el suelo. Los dos goles que Sadiq ha marcado con la camiseta del Valencia CF han llegado lejos de Mestalla. El nigeriano todavía busca estrenarse como goleador ante su afición, precisamente en un escenario donde el equipo necesita encontrar soluciones urgentes.

El verdadero horror del Valencia CF está en Mestalla

Los números del conjunto de Carlos Corberán reflejan la dimensión del problema. El Valencia CF es el equipo con menor porcentaje de acierto a gol como local en LaLiga esta temporada, con apenas un 3,85%. También es el conjunto menos goleador en casa, con únicamente tres tantos.

PUEDE INTERESARTE Dos centrales para el Valencia CF pensando a medio plazo: Braulio Vázquez no se olvida otras posiciones

El dato no termina ahí. El Valencia CF registra el segundo porcentaje de posesión más bajo como local (38,8%), únicamente por delante del Getafe, que presenta un 36,8%.

Unas cifras que explican por qué Mestalla se ha convertido en un escenario incómodo para los valencianistas. El equipo necesita ganar, generar ocasiones y recuperar la conexión con su afición.

Osasuna es la víctima favorita de Sadiq, pero el Valencia CF necesita que este Thriller tenga un final diferente en Mestalla.