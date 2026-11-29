David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 14:29h.

El horario del Getafe-Valencia CF

Quinta amarilla para el argentino por juego peligroso

Compartir







El Valencia CF pierde a una pieza fundamental para su próximo compromiso liguero. Guido Rodríguez no estará en Getafe después de ver ante Osasuna una tarjeta amarilla que acarrea suspensión por acumulación de amonestaciones. Una baja importante para Javier Aguirre, que tendrá que reconstruir su centro del campo para visitar al equipo de José Bordalás, exentrenador valencianista. La amonestación llegó tras una entrada en el centro del campo que no parecía merecedora de tarjeta. Sin embargo, el colegiado decidió mostrarle la cartulina "por juego peligroso" y el argentino cumplirá ciclo, por lo que se perderá el encuentro en el Coliseum.

PUEDE INTERESARTE El Málaga anuncia a Miguel Ángel Corona como sustituto de Loren Juarros

La ausencia supone un contratiempo añadido después de una semana en la que el centrocampista también había generado preocupación por sus condiciones físicas. Guido se retiró antes de tiempo del entrenamiento del viernes acompañado por los servicios médicos debido a una pequeña sobrecarga muscular en la pierna derecha. Tal y como explicó Javier Aguirre, no había problemas con el argentino y el sábado pudo entrenarse con normalidad. De hecho, fue titular ante Osasuna, como estaba previsto.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Osasuna para la Jornada 14 en Mestalla

Aguirre pierde a su organizador

La baja obliga al técnico mexicano a buscar una alternativa para una posición estratégica. Guido se ha convertido en uno de los principales cerebros del Valencia: aporta equilibrio, criterio en la salida de balón, experiencia y capacidad para ordenar al equipo. Su presencia permite que futbolistas como Pepelu y Javi Guerra puedan desarrollar otras funciones.

Precisamente, el once que Aguirre dispuso ante Osasuna, con Guido, Pepelu y Javi Guerra en la medular, tendrá que sufrir una modificación obligada. Aaron Mayol, que ya apareció como posible alternativa cuando el argentino generó dudas físicas, es una de las opciones, aunque el entrenador deberá valorar las distintas combinaciones.

PUEDE INTERESARTE Mestalla no falla: el almuerzo y las urnas sólo retrasan la llegada de los aficionados

Enfrente estará el Getafe de José Bordalás, un técnico con pasado che que conoce bien el Valencia CF y sus particularidades. Un partido de máxima exigencia en el que Aguirre tendrá que encontrar un nuevo cerebro para su equipo. Guido descansará por obligación y el Valencia deberá demostrar que también sabe gobernar sin él.