Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 13:42h.

Corona llega acompañado por Carmelo del Pozo

Funes agradece el esfuerzo del Málaga y sigue con la sombra de la destitución: "A veces, los cambios traen cambios"

Compartir







El Málaga CF ya tiene nuevo director deportivo tras la destitución esta misma semana de Loren Juarros y será Miguel Ángel Corona el hombre que se quede al frente de la parcela deportiva en el cuadro de la Costa del Sol. Acompañado por Carmelo del Pozo, el exfutbolista talaverano, que ya desempeñó un cargo igual o similar en el Almería, el Valencia o el Panathinaikos, afrontará una complicada temporada con apenas cinco puntos en 14 partidos con la primera decisión clave en torno al futuro de Juanfran Funes en el banquillo.

Comunicado del Málaga anunciando a Miguel Ángel Corona

Miguel Ángel García Pérez-Roldán (Talavera de la Reina, Toledo, 1981) es conocido como ‘Corona’ desde su etapa futbolística. Como jugador se formó en la cantera del Real Madrid CF y tuvo una longeva carrera en las filas de Real Zaragoza, CP Ejido, Albacete BP y, sobre todo, la UD Almería, donde permaneció entre 2006 y 2017.

PUEDE INTERESARTE El Athletic denuncia insultos racistas hacia los hermanos Williams en La Rosaleda y el Málaga reacciona

Tras su retirada, Corona asumió las funciones de director deportivo del Almería en el curso 17/18 y estuvo dos campañas en dicho cargo, en la división de plata, en el club rojiblanco.

Con posterioridad, firmó por el Valencia CF durante la 19/20 acumulando experiencia en la élite como jefe del área de scouting y secretario técnico entre 2020 y 2022, año en el que el club ‘che’ logró el subcampeonato de la Copa del Rey. En la 22/23 fue nombrado director técnico y las dos siguientes temporadas fue director deportivo del Valencia, acabando su periplo como ejecutivo valencianista en noviembre de 2025.

PUEDE INTERESARTE El Málaga CF apuesta por Miguel Ángel Corona y establece un nuevo plan con Juanfran Funes

Su última experiencia profesional, la pasada 25/26, fue en Grecia como responsable de la estructura deportiva y la secretaría técnica del Panathinaikos FC.

Asimismo, el Málaga refuerza su dirección deportiva con la figura de Carmelo del Pozo Escribano (Segovia, 1969), adjunto de Corona. En su amplia trayectoria ha ocupado distintos cargos, ya sea como preparador físico y segundo entrenador o bien como director deportivo y secretario técnico en numerosas entidades del fútbol español, en distintas etapas, entre 1998 y 2025.

Rayo Vallecano, Real Betis Balompié, RCD Espanyol, CP Ejido, Alicante CF, Hércules CF, Real Oviedo, Levante UD, RC Deportivo y Valencia CF, los clubes donde Del Pozo ha ejercido su labor destacando su participación en los ascensos a Primera División de Rayo Vallecano (10/11) y Levante UD (16/17), con Juan Ramón Muñiz como técnico, y a Segunda División con el Real Oviedo en 2015.

Corona y Del Pozo atesoran una dilatada experiencia que ponen, desde hoy, al servicio del Málaga Club de Fútbol. Bienvenidos a vuestra nueva casa y mucha suerte.