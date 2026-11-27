Fran Fuentes 27 NOV 2026 - 15:57h.

El entrenador avala el trabajo del ya exdirector deportivo y da por bueno su trabajo

Las dos cláusulas que marcarán el futuro de Juan Cruz en el Málaga

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Juanfran Funes ha comparecido en la previa del partido del Málaga CF frente al Athletic Club. El entrenador del conjunto andaluz ha valorado el cese de Loren Juarros de la dirección deportiva blanquiazul. En este sentido, el técnico ha hablado en términos positivos de su trabajo, y también ha respondido a la posibilidad de él mismo pueda ser el siguiente. A continuación, sus palabras a estas cuestiones:

Valoración de la destitución de Loren Juarros y mensaje hacia él: "En primer lugar, creo que él demostró ayer que es un malaguista más. Por supuesto, darle las gracias por su etapa aquí, que ha sido, todos creemos, muy fructífera. Darle las gracias no solo en nombre mío, sino en nombre del cuerpo técnico, del equipo, de todo Málaga. Y bueno, como dijo él, el mejor regalo que le podemos hacer es que seamos capaces de ganar partidos, porque creo que eso es lo que más le va a reconfortar. Y bueno, esa va a ser nuestra intención a partir de ahora".

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Consecuencias deportivas y estructurales de la salida de Loren: "Las cosas hay que verlas con perspectiva, el tiempo lo dirá. Las cosas van tan rápido que no podemos pararnos en lo de ayer. Como dice Juan Carlos, cuando en los entrenamientos se comete algún error o cuando las cosas no están quizás como nos gustaría, siempre dice 'amos a por la siguiente, vamos a por la siguiente', porque la siguiente viene pronto. Viene mañana el Athletic y tenemos que estar bien preparados, porque ya estamos viendo las dificultades que estamos viviendo en cada partido, como para estar pensando en la anterior y en la siguiente. Esas ya son muchas".

El respaldo del club tras la destitución de Loren: "Bueno, hay una realidad. Yo he vivido ese respaldo de puerta hacia adentro esta semana y la anterior y la anterior y la anterior. Ese respaldo por parte del club sí que lo he sentido siempre. Igual en este momento ni siquiera sé si públicamente han hablado de ese respaldo. Yo lo he sentido siempre, independientemente de lo que se haya podido pensar o decir. Y bueno, así sigue siendo hasta ahora. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es por encima de las situaciones personales de cada uno que entendamos bien que la institución está por encima de todo y que tenemos que intentar poner todo lo que tengamos para intentar vivir o asegurarnos de vivir en las mejores circunstancias y con las mejores posibilidades una situación, creo, que tiene que terminar siendo muy bonita para todos, que es un partido en primera división contra el Atleti. Eso tiene que estar por encima de todo y la institución, ya digo, está por encima de todo y los que estemos, tanto dentro como fuera, que pongamos, que pongamos para tener porque de lo contrario va a ser muy difícil".

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La comunicación con el club: "Sí, tengo que reconocer que sí que la ha habido, pero también la hubo la semana pasada y la anterior y la anterior, bueno, aquí no sé si es normal en todos los clubes, en el nuestro tenemos mucha cercanía sobre todo con Quique, con Loren, es que nos veíamos y nos seguimos viendo a diario. Entonces, bueno, eso ya te digo, lo he sentido esta semana y también lo he sentido en las anteriores. Ahí realmente no ha habido igual nada excepcional".

¿Funes teme ser el siguiente?: "Bueno, yo lo que tengo es que centrarme, y lo digo de verdad, en ser capaz de ganar un partido porque lo necesitamos, porque lo necesita el Málaga, no porque lo necesite Funes. Yo creo que, y lo he dicho antes, la institución está por encima de todos nosotros, hay una realidad y es que en el fútbol por encima de otras cosas imperan los resultados y tenemos que ganar partidos y cuando no se ganan partidos, pues a veces aparecen cambios para intentar ganar partidos y tenemos que asumirlo desde la naturalidad y, bueno, las cosas serán las que tengan que ser, lo importante es que uno esté poniendo lo que tenga que poner hasta que uno pueda. Entonces, yo creo que estar muy centrado en el Athletic, que los pensamientos no te lleven a otro tipo de cosas, yo creo que no hay nada que nos pueda restar energía a ninguno de nosotros, no hay nada que nos pueda llevar a que no seamos capaces de poder visualizar todo lo que el partido necesita para que el partido salga bien y en eso es lo que nos tenemos que centrar, tenemos que tener la capacidad de abstraernos de todo, ya digo, en todas las circunstancias, no solamente en estas que son más dificultosas, también en las que venían mejores fuimos capaces de centrarnos en lo inmediato, centrarnos en lo inmediato yo creo que nos va a dar la oportunidad de que pongamos los cinco sentidos donde realmente tienen que estar para que las cosas terminen pasando".

Incertidumbre en la plantilla por el futuro deportivo: "Estar preocupado… Yo no digo ni preocupado. Estar ocupado o preocupado por lo que pasó ayer. Estar preocupado o ocupado por lo que puede pasar mañana y estar ocupado y preocupado por lo que puede pasar hoy. Estar ocupado y preocupado por muchas cosas y cuando te ocupas de tantas no estás pendiente de ninguna. No solo yo. Creo que toda la plantilla, creo que la afición, creo que todo. Tenemos que ocuparnos de ganar mañana al Athletic y no estar preocupados por lo que pasó, por lo que pasará. Esas son cosas que cuando llegue su momento creo que vamos a tener un espacio de tiempo necesario para afrontarlas. Pero ese espacio de tiempo no es ahora. Ahora es derrotar al Athletic y ese es el espacio de tiempo de ahora y tenemos que ser capaces de que ese espacio de tiempo sea para eso. Que ese espacio de tiempo no sea para otras cosas porque si no entonces no le vamos a dar, creo, la importancia a lo que nos ocupa ahora, que indudablemente es dónde tiene que estar el foco.

Y no solamente tengo que ser capaz de hacerlo yo o el cuerpo técnico, sino que seamos capaces. Y esta es la parte más importante de que tanto la afición, el cuerpo técnico, la directiva, seamos capaces de que nuestros jugadores tengan ese pensamiento también. Que no se nos olvide nadie. Ellos son los que tienen que salir ahí, tienen que poner lo mejor, tienen que no dejar de correr, tienen que mostrarse probablemente en su mejor versión. Y eso va a ser si todos los que los rodeamos les ayudamos un poquito y ponemos nuestro granito de arena para que se ocupen o se preocupen de la Atleti, no de nada más. Que no se preocupen ni de lo delante ni de lo de atrás, porque si no es que entonces… Si ya es difícil estando solamente ocupado y preocupado de la Atleti, imagínate si empezamos a acumular cosas por delante y por detrás y no basta con decirlo. Creo que todos los comportamientos y las cosas que hagamos tienen que girar en torno a eso".