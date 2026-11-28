Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 19:23h.

Juanfran Funes lamenta las dos caras y pide apoyo para sus jugadores

El Málaga CF apuesta por Miguel Ángel Corona y establece un nuevo plan con Juanfran Funes

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El Málaga ha vuelto a caer derrotado este sábado con un 3-4 ante el Athletic en La Rosaleda que deja a los de Juanfran Funes con apenas cinco puntos en 14 partidos a demás de la gran segunda mitad local que permitió apretar un encuentro que ya parecía decidido. El técnico malaguista ha reconocido estas dos caras del equipo agradeciendo el esfuerzo de sus futbolistas y lamentando la falta de regularidad sin querer mirar a su posible destitución incidiendo en que es "un hombre de club".

Juanfran Funes, tras el Málaga-Athletic

Sensaciones tras la derrota: "En primer lugar, quiero agradecer a los jugadores que hayan puesto todo. Es muy difícil cuando llegas al descanso tan golpeado el que seas capaz de levantarte y de seguir luchando hasta el final. Tiene mucho mérito, no se han caído en ningún momento del partido y, en ese sentido, estamos muy orgullosos de lo que han hecho. Luego hay una realidad. Han sido varias pérdidas nuestras, creo que no es la primera vez que nos pasa. Estamos muy temerosos, estamos ahí ya en desventaja clara para reaccionar y es difícil. Hay que buscar partidos donde haya una cara y no dos pero me quedo con el esfuerzo de los chavales porque es muy difícil poner tanto como han puesto cuando todo se había puesto ya tan en contra".

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Dos caras del Málaga: "Es verdad que ya con la situación en la que estábamos exponemos muchísimo más, ya nos ha ocurrido en otros partidos. Metemos línea de tres con dos centrales y un lateral, los dos de los pasillos son extremos... Ahí asumes riesgos muy grandes y nos han llevado a tener ese impulso pero, como digo, al final ya vas con una desventaja grande. Hay que perder el miedo y no cometer esos errores que te penalizan tanto porque aquí, en cualquier situación que regalas, es aprovechada por el rival. Hay que probar siempre las teclas, ya quedan pocas teclas por tocar y quiero que nos sintamos orgullosos del esfuerzo del equipo porque es verdad que se sienten vivos, no bajan nunca los brazos, y eso es digno de mención".

Complaciente con el club y falta de fichajes: "Yo, de verdad, soy sincero. Lo que necesitamos es que estos jugadores que hemos visto durante la segunda parte sean capaces de cerrar partidos completos para nuestro equipo. Si eso es así, van a llegar alegrías, que no le quepa la menor duda a nadie. Yo creo que esa es la parte más importante. Han demostrado que pueden y sé que no es fácil e igual nos ha pasado todo muy rápido y eso quizás nos está penalizando bastante pero, que ellos son capaces, lo están demostrando".

Cambios en el club y qué le gustaría: "Lo más importante son ellos, que son los que tienen que salir al campo y dar la cara en el césped. Que no bajen los brazos. Por lo demás, soy una persona de club y el club lo sabe perfectamente, se lo he hecho saber no solamente en esta semana sino en otras semanas, lo que pienso al respecto. Sé que son momentos difíciles y, a veces, los cambios traen cambios. Creo que ellos no han bajado los brazos en ningún momento, con eso nos quedamos, pero tenemos que asegurarnos de que ese poquito que nos falta, esa línea que nos queda por cruzar, termine cruzándose".