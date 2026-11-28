Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 18:55h.

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El Athletic Club se llevó el triunfo por 3-4 ante el Málaga en un partido de dos caras claramente diferenciadas para el conjunto bilbaíno con la exhibición en la primera parte con las cuatro dianas y una pésima segunda con sufrimiento final. Esto lo señaló Edin Terzic en sus declaraciones tras el choque en DAZN haciendo autocrítica por este bajón tras el descanso que ya reconoció Nico Williams y disculpando a Unai Simón y a Aymeric Laporte por sus errores individuales que dieron alas al equipo andaluz.

Edin Terzic, tras el Málaga-Athletic

Análisis del partido: "Creo que lo más importante son los tres puntos hoy. Tenemos que separar la actuación del resultado. Hicimos una actuación increíble en la primera parte en cada aspecto, en la presión alta, en la contrapresión, creando ocasiones, marcándolas... estaba cerca de un partido perfecto. En la segunda, todo lo contrario. Nos enfrentamos a un equipo que iba con todo en la segunda parte y les permitimos de diferentes maneras crear ocasiones. Quizás en la primera mitad enseñamos nuestro potencial, lo que queremos ser, y en la segunda lo que no".

Relajación que reconoce Nico Williams: "Creo dos cosas. Por un lado, la enhorabuena al rival por la segunda mitad que jugaron porque básicamente perdieron el partido en la primera y, en la segunda, dieron lo mejor a la hora de generar y crear ocasiones y yendo fuertes a todos los duelos. Si tú no tienes esa intensidad que sí hemos tenido en la primera parte en los duelos y no te preocupas de las segundas jugadas se te va el partido. En la primera sí hemos mostrado cómo queremos jugar".

Errores individuales de Unai Simón o Laporte: "Sólo mencionar que son jugadores muy importantes para nosotros. El fútbol es un juego de errores y cometerlos no es un problema. Hay muchas razones por las que estamos como estamos y, para llegar donde queremos llegar, necesitamos a nuestros principales nombres y estamos muy orgullosos de que estén en el equipo.

Lo mejor del partido: "Los tres puntos y la primera parte".