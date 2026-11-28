Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 15:13h.

Así salen Juanfran Funes y Edin Terzic

El Málaga CF apuesta por Miguel Ángel Corona y establece un nuevo plan con Juanfran Funes

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Duelo en La Rosaleda este sábado entre el Málaga CF y el Athletic Club en un choque clave para ambos equipos por las dudas que han dejado en este arranque de temporada, sobre todo en el caso de los locales, que siguen sin ganar. Juanfran Funes llega muy discutido tras la salida de Loren Juarros y Edin Terzic en busca de la regularidad que le falta a los bilbaínos con estos onces confirmados.

Funes buscará al fin el primer triunfo liguero de la temporada con un partido al que llega con tres ausencias por lesión: las de Rafa Garrido, Aarón Ochoa y Julen Lobete. El técnico andaluz regresa al 4-3-3 después de formar la pasada jornada en la visita a Osasuna saldada con un triunfo por la mínima del conjunto navarro con el tanto de Budimir.

Carlos Puga cerrará la defensa desde el lado derecho y a Álex Pastor le tocará arrancar desde el banquillo mientras que Joaquín Muñoz pasará a la banda derecha del ataque que completarán David Larrubia y Adrián Niño, que sigue por delante de Chupe. Los otros cambios llegan en una medular renovada por completo con la salida de Carlos Dotor, Rafa Rodríguez y Pablo Martínez para que entren Izan Merino, Dani Lorenzo y Jens Cajuste.

En el Athletic, Edin Terzic seguirá sin poder contar con Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Unai Egiluz ni Dani Vivian, aunque este último tiene oportunidades de regresar para el siguiente compromiso frente al Real Madrid. También se ha sumado a las bajas Christian Imga, que cayó durante la disputa del Mundial sub 17 con la Selección Española.

El once ofrece tres cambios con respecto al equipo que cayó en la pasada jornada por 0-1 ante el Espanyol en San Mamés, arrancando por la presencia de Aitor Paredes en lugar de Yeray en el eje de la zaga. Las otras dos modificaciones se encuentran en el centro del campo, donde Beñat Gerenabarrena e Íñigo Ruiz de Galarreta ocuparán el puesto de Beñat Prados y Peio Canales.

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Alineaciones confirmadas del Málaga-Athletic

XI del Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Ángel Recio, José Salinas; Izan Merino, Dani Lorenzo, Jens Cajuste; David Larrubia, Joaquín Muñoz, Adrián Niño.

XI del Athletic: Unai Simón; Hugo Rincón, Aitor Pareds, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Iñaki Williams.