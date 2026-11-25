Fran Fuentes 25 NOV 2026 - 13:32h.

Luis Enrique casi descartaba una llegada, pero las informaciones desde Francia apuntan en otra dirección

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Los grandes equipos de fútbol tiemblan de cara al próximo mercado de fichajes por culpa del Paris Saint-Germain. Y es que las lesiones de Kvicha Kvaratskhelia y de Désiré Doué, ambos con roturas de ligamento cruzado anterior, abren la posibilidad de que el conjunto parisino salga a reforzarse en el próximo mes de enero. Y los nombres que han salido, casi en su totalidad, son precisamente de jugadores con gran proyección. Uno de los que entra en la lista de futuribles es Nico Williams, jugador del Athletic Club.

Así lo adelanta el diario francés Le Parisien. La lista de jugadores que monitoriza el PSG es bastante amplia. Y es que, además del propio Nico Williams, los nombres que más fuerza han cobrado son los de Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, y Paris Brunner, futbolista del AS Mónaco. No son los únicos, ya que Estevao, del Chelsea, o Antonio Nusa, del RB Leipzig, también serían posibilidades importantes para un fichaje en este mercado de invierno.

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Luis Enrique se pronuncia sobre el mercado: "No ficharemos para seis meses"

En este sentido, Luis Enrique ha respondido en sala de prensa antes del partido del PSG frente a la AS Roma, dejando clara su postura: "Creo que ya hemos hablado muchas veces sobre esto. No tenemos la obligación de acudir al mercado de fichajes. No vamos a fichar a un jugador para seis meses. No es nuestro estilo. Tenemos un verdadero equipo y estamos contentos con él. Es cierto que tenemos que estar más atentos, pero no hemos perdido nada. Seguimos confiando en nuestro trabajo y en nuestra capacidad para superar las dificultades. Así es como un equipo demuestra que es resiliente cuando aparecen los problemas. Lo repito: es triste para el jugador, que no va a poder compartir esta temporada con sus compañeros. Pero para nosotros, como equipo, también es una motivación".

Muchos medios han entendido esto como que descarta acudir al mercado. Sin embargo, todos y cada uno de los nombres que se postulan para llegar al PSG en esta situación son futbolistas muy jóvenes. Tanto es así que el jugador de mayor edad es el propio Nico Williams con 24 años. Es decir, que se trata de apuestas de futuro que podrían llegar al conjunto parisino, siempre y cuando Luis Enrique interprete que no le llega con los futbolistas de los que dispone y que están sanos, que actualmente son Ousmane Dembélé, Mika Godts, Quentin Ddjantou, Maghnes Akliouche y Ferran Torres.

Posteriormente, explicó que no pierde el tiempo en lamentarse por las lesiones: "Con la calidad de mis jugadores y con la calidad del equipo. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar o a quejarnos? No, así no funciona un equipo de fútbol". De este modo, decidió zanjar el tema, más allá de las decisiones que, posteriormente, Luís Campos tome de cara al próximo mes de enero.