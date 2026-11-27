Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 16:01h.

Terzic repasa cómo llega al Athletic al partido ante el Málaga

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Las dudas han vuelto al Athletic Club tras la última derrota contra el Espanyol en San Mamés y los bilbaínos buscarán pasar página con la visita al Málaga de este sábado en La Rosaleda. Para ese choque, Edin Terzic ha confirmado cuatro bajas, con la fecha de vuelta para Dani Vivian y Maroan Sannadi y el técnico alemán también ha valorado las rotaciones que realizará en los próximos encuentros y la situación de Mikel Jauregizar con su pérdida de minutos.

Edin Terzic, antes del Málaga-Athletic

Partido para recuperarse: "Mañana creo que no es el día para recuperarnos, si recuperarnos es la traducción correcta, sino que para nosotros es la oportunidad de volver a hacer las cosas bien después de dos partidos de LALIGA sin victorias. Tenemos muchas ganas de conseguir los tres puntos mañana y tenemos una gran oportunidad. Intentamos aprovechar al máximo esta semana porque es prácticamente la última semana de entrenamiento que tenemos, ya que ahora llega la competición de Copa y el partido contra el Rayo. Vamos a tener muchos partidos en muy poco tiempo y mañana queremos empezar este tramo de la temporada con una victoria".

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Entrenador con más futbolistas utilizados: "Es una oportunidad para mí como entrenador, es uno de los retos pendientes porque dijimos al inicio de la temporada que teníamos una plantilla muy grande y muy igualada. Este equipo jugó competición europea las dos últimas temporadas y ahora tenemos dos competiciones con la Copa y LALIGA. Esta es la razón por la que estamos usando más jugadores en LALIGA en lugar de ir cambiando entre competiciones, y eso también se debe a la intensidad de LALIGA, a la calidad y a la igualdad de nivel de nuestros jugadores. Siempre tenemos en cuenta cuestiones como qué es lo que mejor se adapta al siguiente partido y cómo están de lesiones y de frescura. Esta es la razón por la que no nos preocupan este tipo de números. Solo estamos concentrados en encontrar las alineaciones y las sustituciones correctas para cada partido. La estadística que es mucho mejor para nosotros es que creo que hemos dado seis o siete debuts esta temporada, y creo que esto forma parte de nuestra historia. Quizá sea también una de las razones por las que utilizamos a tantos jugadores, porque también tenemos jugadores nuevos que debutan en LALIGA".

Enseñanzas del partido del Espanyol: "Como he dicho, estábamos muy decepcionados con el resultado de la semana pasada. Por supuesto, también mostramos algunas cosas sobre las que podemos construir, pero muchas de las cosas que queríamos hacer, especialmente delante de la portería contraria, no funcionaron bien la semana pasada. Es la razón por la que perdimos ese partido y ese partido ya ha pasado. Esos tres puntos ya se han perdido y ahora toca seguir adelante y aprender de esa derrota. Lo que hemos trabajado esta semana es que todos tenemos la sensación de que, durante los últimos meses de esta temporada, para nosotros no no es muy fácil marcar goles, aunque hayamos generado suficientes ocasiones para marcar y también suficientes ocasiones para ganar los dos últimos partidos. Pero, si puedo reducirlo a dos puntos: si necesitamos cinco ocasiones para marcar un gol, podemos trabajar para marcar dos goles en cinco ocasiones o podemos intentar generar diez ocasiones. Podemos aumentar el número de ocasiones y eso es algo en lo que estamos trabajando. Cómo podemos ser todavía más peligrosos y generar más ocasiones a partir del control de la posesión que tenemos. Y la segunda parte es trabajar en la eficacia, porque de los 12 partidos que hemos jugado esta temporada creo que solo en tres el rival tuvo más goles esperados que nosotros. En nueve de los 12 partidos tuvimos una cifra superior de goles esperados pero no aprovechamos muy bien nuestras ocasiones. Es algo en lo que hemos trabajado para ayudar a los jugadores a ser más eficaces y a generar más ocasiones delante de la portería contraria".

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Peligros del Málaga, uno de los peores colistas: "Si quieres hablar sobre el Málaga, los números están ahí pero por mirarlo desde el otro lado, si ves partidos recientes, han sido partidos muy duros e igualados y los resultados han sido muy ajustados. Si ves el último partido contra Osasuna, por ejemplo, quizá tuvieron algunas dificultades en la primera parte, pero en la segunda estuvieron muy cerca de marcar el gol del empate. No les faltó mucho y es algo para lo que tenemos que estar preparados. Es un equipo recién ascendido, muy joven y con algunos buenos jugadores de calidad. No tienen los mejores resultados, pero hay jugadores que están en un buen momento de forma. Si ves, por ejemplo, a Niño, que ha marcado muchos de sus goles en los últimos partidos, es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque tienen patrones claros para aprovechar su calidad en el juego. Es algo para lo que tenemos que estar preparados, pero, de nuevo, nuestro principal objetivo es mejorar nuestro juego, llevarnos al siguiente nivel y conseguir resultados más regulares. Hemos sido muy buenos manteniendo al rival lejos de nuestra portería y no hemos permitido que genere demasiadas ocasiones pero, de nuevo, la semana pasada pudiste ver que el Espanyol marcó en la primera ocasión de la segunda parte. Son cosas con las que debemos ser cuidadosos, porque el Málaga también tiene calidad para marcar goles. Creo que los últimos partidos les han dado un poco más de confianza porque han comprobado que han estado muy cerca contra el Betis, el Racing y Osasuna. En muchos momentos han estado muy cerca de sacar algo de esos partidos".

Pérdida de minutos de Jauregizar: "A mí me gusta Jaure. Es verdad que, en este momento no está jugando muchos minutos, creo que el último que jugó de titular con nosotros fue en Copa. Tenemos muchas opciones en el centro del campo pero Jaure es un gran jugador, jugó mucho en pretemporada y sabemos que va a ser muy importante también durante las próximas semanas. Como acabo de mencionar, ahora entramos en el siguiente periodo con muchos partidos en poco tiempo. No se trata solo de Jaure. Si hablamos de 27 jugadores utilizados, prácticamente toda la plantilla ha tenido esa oportunidad hasta ahora. No tengo ningún problema en utilizar también al número 28, 29, 30 o el que sea si tenemos la sensación de que es la decisión adecuada para el próximo partido, ya que todos tienen la oportunidad de rendir bien. Jaure está entrenando muy, muy, muy bien. Marcó un gol muy bonito contra Venezuela y eso también le ha dado un poco de confianza. Va por buen camino y será muy importante no solo para los próximos partidos, sino también para el futuro del club".

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Recuperación de Vivian y Maroan: "Para mañana hay cuatro jugadores que no están disponibles. Guruzeta y todos sabéis que Imga volvió lesionado de su selección pero esperamos que esté de vuelta en un par de semanas. Vivi y Maroan no están disponibles para mañana pero están progresando bien en su rehabilitación. Especialmente en el caso de Vivi, esperamos que vuelva con el equipo después del partido de Copa. Así que quizá el miércoles o el jueves pueda empezar a entrenar de nuevo de vueelta con el grupo. Con Maroan estamos siendo realmente muy cuidadosos y prudentes por su historial de lesiones. Pero está un poco por delante de los plazos previstos, así que esperamos que no tarde demasiado y que quizá en la próxima semana o en las dos próximas pueda volver con el equipo".

Partido contra el Numancia en Copa: "Creo que antes de la primera ronda hablamos de lo importante que es para el club, para nosotros como equipo y para mí como entrenador tener mucho éxito también en esta competición. Con todo el respeto al partido contra el Numancia, por supuesto que estamos haciendo nuestro análisis. Sabemos que están en un gran momento de forma, que lideran la clasificación, que ganaron al Oviedo, que han marcado muchos goles y no han encajado demasiados. Pero, por favor, centrémonos en el Málaga, vayamos paso a paso. Lo más importante es el respeto y estar totalmente centrados en el Málaga. Después, a partir del domingo, seguro que nos prepararemos de la mejor manera posible y también hablaremos del Numancia el lunes en la rueda de prensa".

Rotaciones en este tramo de temporada: "Primero de todo, vamos a analizar mucho porque no hay apenas tiempo para entrenar y vamos a utilizar muchas veces la sala de reuniones. Quizá entrenemos con grupos diferentes, porque un grupo habrá jugado y el otro se estará preparando. Estos son los retos que tenemos como cuerpo técnico para la próxima semana. Pero hemos construido una buena base durante los últimos meses. Estamos acostumbrados a que nos esperen muchos partidos. Queremos tener mucho éxito en este periodo, porque es un tramo muy importante antes de Navidad y queremos tener éxito en ambas competiciones. Queremos empezar bien mañana con el partido contra el Málaga y, después, en Copa también queremos pasar a la siguiente ronda para tener todavía más partidos, porque queremos jugar partidos. Lo mejor de nuestra semana son los partidos. Son el top de la semana, así que vamos a luchar por disputar tantos partidos como sea posible".

Mayor importancia del partido ante el Málaga al ser antes del Real Madrid: "Querías hablar sobre el partido siguiente del Málaga y ahora que hable sobre el siguiente del siguiente (risas). Paso a paso. No diría que el partido contra el Real Madrid sea más importante ni que el partido de mañana sea más importante, pero sabemos lo que significa el partido contra el Real Madrid y, especialmente en casa, es un partido especial. Lo puedes comprobar porque estáis haciendo preguntas nueve o diez días antes de ese partido, lo sabemos y lo respetamos. Pero como entrenador y como jugador tienes que estar totalmente centrado en lo que es más importante hoy. Y lo más importante hoy es darle a los jugadores las cosas que queremos aprender de nuestro último partido al siguiente. Así que hoy tenemos una sesión de entrenamiento más en la que vamos a aprovechar el tiempo lo mejor posible para mejorar nuestro nivel y estar preparados para el partido de mañana. Y después os puedo prometer que estaremos preparados para el partido contra el Numancia y también estaremos preparados para el Real Madrid".

Qué extrapolar del fútbol americano a nuestro fútbol: "Por supuesto que hay similitudes pero también diferencias, como que puedes coger el balón con la mano. Creo que la mayor diferencia es el control al poder coger el balón con la mano y tenerlo contigo. Es verdad que puede ser parecido en el balón parado. Los mecanismos dentro del juego también están más definidos, porque hay muchas pausas en las que puedes comunicarte y no es tan dinámico. Pero creo que la mayor diferencia, y hablemos de la diferencia porque hemos empezado hablando de lo que nos falta, es que el fútbol es un juego en el que necesitas marcar y quizá solo tienes dos o tres oportunidades para hacerlo. A veces cinco, a veces 10, pero un gol puede cambiar el resultado. Y esa es la diferencia con un deporte como el fútbol americano y la NFL, donde hay muchos, muchos puntos y muchas, muchas acciones. Así que quizás un fallo como el de la semana pasada no cambia el resultado del partido. Creo que esa es la mayor diferencia. Pero me encanta el fútbol americano, creo que es un deporte muy entretenido. Soy un gran admirador de cómo trabajan y de lo especializados que están. He estado en contacto con algunos entrenadores en el pasado y también visitamos algunas instalaciones de entrenamiento. Estoy muy interesado no solo en el fútbol, sino también en otros deportes. ¿Por qué? Porque me gusta aprender y creo que podemos aprender de cualquier otro deporte. Pero, en lo que respecta al fútbol europeo y al fútbol americano, creo que todavía hay algunas cosas que no se parecen demasiado".