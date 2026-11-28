Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 18:30h.

Terzic pone fecha de vuelta a Vivian y Maroan Sannadi y explica qué pasa con Jauregizar: "No se trata solo de él"

Gol y asistencia en La Rosaleda

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Nico Williams se convirtió en un pilar fundamental del Athletic para sacar los tres puntos de La Rosaleda. El cuadro rojiblanco venció 3-4 al Málaga y pasó más apuros de lo que el resultado indicaba al descanso, cuando la ventaja para los de Edin Terzic era de tres goles. Antes del bajón, el pequeño de los Williams ya había sumado una asistencia y un gol a su cuenta particular. Su buen hacer coincide, además, con los rumores de un posible fichaje por el PSG.

El nombre de Nico Williams vuelve a estar en el mercado. A las múltiples ofertas que ya ha rechazado el atacante en los últimos meses se suma el interés del PSG en su fichaje. El cuadro parisino piensa en el jugador del Athletic para paliar los problemas ofensivos provocados por las lesiones de Doué y Kvaratskhelia. Nico respondió a esta posibilidad centrándose en el presente.

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"Yo no tengo ni idea de todo lo que pasa alrededor mía, estoy centrado en hacer partidos como el de hoy. Contento por mi hermano y por los tres puntos. Quiero seguir mejorando y esto me sirve para coger confianza, sumar números y hacer ganar al equipo, seguir y ya está", comentó al respecto.

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Análisis del partido: "La primera parte ha sido espectacular del equipo a pesar de que nos marcaron un gol. En la segunda nos relajamos, no sé qué nos ha pasado. Tenemos que hacer autocrítica sobre eso, no podemos salir así porque casi se nos escapan los 3 puntos. Al fin y al cabo ganamos.

Relajación: "Ellos han salido muy agresivos, no nos puede pillar por sorpresa eso. Al final ellos también quieren ganar. No podemos regalar dos goles".