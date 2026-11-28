Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 18:13h.

Así jugaron los hombres de Edin Terzic

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El Athletic Club se llevó el triunfo por 3-4 ante el Málaga en La Rosaleda sufriendo más de lo previsto tras el 1-4 con el que acabó el choque al término de los primeros 45 minutos. Oihan Sancet, Álex Berenguer, Nico Williams y Hugo Rincón anotaron los goles del cuadro vasco pero los andaluces, tras la pitada y el enfado al descanso, apretaron en la segunda parte con muchas dudas defensivas en los de Terzic.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto zurigorri en la jornada 14 de LALIGA EA Sports.

Unai Simón [4]: Mal partido del arquero, que dejó un regalo en un mal envío con la mano para el 1-2 y no se mostró tampoco resolutivo bajo palos para evitar que el partido se le complicase a los bilbaínos.

Hugo Rincón [7]: Primer gol con el primer equipo del Athletic Club para el lateral derecho, que se fue soltando con el paso de los minutos hasta convertirse en un habitual de las jugadas de ataque y, desde ahí, cazar un balón suelto para el 1-4. Sufrió mucho en la segunda mitad desde su costado con Joaquín Muñoz.

Aitor Paredes [5]: Tras una primera mitad con poco trabajo, tuvo que multiplicarse junto a Laporte en la segunda ante los arreones de un equipo local que no perdió la cara al encuentro.

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Aymeric Laporte [5]: Supo controlar bien a Adrián Niño y dejar patente su calidad defensiva en cada jugada en la que tuvo que intervenir cuando el Málaga buscaba el área rojiblanca en la primera parte hasta su incomprensible error con un regalo al delantero portuense para el tercero local confirmando su caída de rendimiento.

Yuri Berchiche [7]: Estuvo más centrado en que Larrubia no provocara fuegos en la defensa zurigorri y, por eso, no se lanzó tanto al ataque cumpliendo en el aspecto defensivo. Acabó desesperado con la falta de ayudas cuando los andaluces más apretaban y sustituido con molestias.

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Beñat Gerenabarrena [5]: A pesar de que el partido quedó decantado pronto, el mediocentro no dejó de ir con su intensidad habitual a los duelos y estuvo desconocido en la segunda cuando el Málaga se metió en el partido.

Íñigo Ruiz de Galarreta [7]: Gran primera mitad del centrocampista, muy seguro con la pelota en los pies, antes de ser sustituido en el descanso por Edin Terzic mirando a la dosificación de minutos de sus futbolistas en la medular.

Álex Berenguer [7]: Gran primera mitad del pamplonica, con amplia presencia en las jugadas de ataque marcando en un rechace el segundo tanto y provocando el cuarto con su remate al palo. En la segunda acabó fundido y se echaron en falta sus ayudas por la derecha en defensa.

Oihan Sancet [9]: Se reencontró con el gol tras dos meses y medio al materializar un envío de Nico en una mala salida de balón malaguista y rozó el segundo con un gran remate al larguero que terminó empujando Berenguer para el segundo de la tarde. Gran pase a Iñaki.

Nico Williams [9]: Salió con muchas ganas, buscando siempre crear peligro desde la banda izquierda, y marcó uno de los tantos en la primera mitad tras regalo de su hermano además de asistir en otro a Sancet. En la segunda mitad apenas le llegaron balones.

Iñaki Williams [8]: El gol se le resistió al capitán del Athletic a pesar de que lo intentó de todas las formas posibles, con remates de primeras, controlando e incluso con un cabezazo que mandó al larguero, pero se lució con un regalo a su hermano Nico.

Sustituciones de Edin Terzic en el Málaga-Athletic

Peio Canales [4]: Perdió un balón clave al poco de salir al campo que no desaprovechó el Málaga para marcar el 2-4. No entró bien al partido coincidiendo además con los mejores minutos blanquiazules.

Robert Navarro [4]: No fue capaz de desequilibrar en ataque cuando el Athletic necesitaba generar peligro en la defensa local sin que tampoco se excediera en las ayudas atrás.

Beñat Prados [7]: Le dio mayor solidez a un centro del campo del Athletic que hacía aguas en la segunda mitad y ayudó a cerrar la victoria.

Alejandro Rego [7]: Entró para jugar más retrasado que en otros encuentros con la idea de mantener una ventaja en el marcador que se había quedado en mínima. Aporta siempre soluciones con el balón en los pies.

Johaneko [-]: Entró para los últimos minutos ante los problemas físicos de Yuri.