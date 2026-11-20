Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 23:40h.

El Athletic se decide y Mikel González da un gran paso por el primer fichaje de invierno

Lamenta no haber tenido más ocasiones durante el encuentro

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Edin Terzic compareció ante los medios serio por la derrota de su equipo en San Mamés, un tropiezo como local que no es la primera vez que sucede esta temporada. El equipo de Edin Terzic se atascó de cara a portería y finalmente la balanza se desequilibró para el lado perico merced a un gol de Roberto. Tras el choque, el técnico alemán expresó su "decepción" por el resultado y enumeró algunos cambios que podría acometer en partidos venideros.

La rueda de prensa de Edin Terzic

La derrota en casa: "No es fácil de explicar. Sobre mis sentimientos me siento decepcionado, el equipo también. No hemos jugado de manera brillante pero en muchas fases sí que hemos enseñado lo que queríamos. Pero a la hora de crear ocasiones no hemos podido ser decisivos. Hemos fallado las pocas que hemos tenido".

Número de ocasiones del Athletic: "No creo que hayamos hecho muchas ocasiones. Creo que unas cuantas más si comparamos con las que ha hecho el rival pero es algo que llevamos una semana hablando. Nos vamos con la sensación de estar mas cerca de ganar que de empatar pero no es fácil para nosotros marcar. Hoy no ha salido bien. Seguiremos positivos".

Cambios para lograr las victorias: "Lo veremos. Intentamos cambiar las posiciones, la manera de atacar, una cosa son jugadas de juego corrido pero también otro los centros en el balón parado. Tenemos que aprovecharlo y seguir mejorando en ello".