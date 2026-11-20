Joaquín Anduro 20 NOV 2026 - 19:48h.

Así salen Edin Terzic y Eder Sarabia, que se estrena en el banquillo

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Este viernes arranca la jornada 13 de LALIGA EA Sports con dos clásicos del fútbol español como el Athletic Club y el RCD Espanyol frente a frente en San Mamés. Los rojiblancos buscan seguir escalando puestos en la clasificación con Edin Terzic ya asentado mientras que, en el cuadro espanyolista, Éder Sarabia se sentará por primera vez en su banquillo tras cumplir los dos partidos de sanción que arrastraba desde la campaña pasada.

Terzic llega con cuatro ausencias al choque después del parón de selecciones con la última de Dani Vivian, que se ha sumado a las ya conocidas de Unai Egiluz, Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi. Yeray Álvarez entra en el eje de la zaga junto a Aymeric Laporte mientras que Iñaki Williams se mantiene como delantero centro ante la ausencia de los otros dos arietes naturales del conjunto bilbaíno.

Además de la ya comentada entrada de Yeray, el entrenador germano ofrece otras dos novedades con respecto al equipo que consiguió un empate 1-1 en su visita a El Sadar hace dos semanas. Beñat Prados se estrenará en un once liguero tras su lesión formando junto a Peio Canales en el doble pivote mientras que Oihan Sancet recupera la titularidad dejando de nuevo a Robert Navarro en el papel de revulsivo.

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También cuenta con cuatro bajas Éder Sarabia en el Espanyol después de que se conociera que Álex Calatrava se perderá prácticamente lo que queda de temporada por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Además del mediapunta, Kike García sigue de baja y Urko González de Zárate y Edu Expósito han caído en el centro del campo, mientras que vuelve Jofre Torrents.

Sarabia, que vuelve a Bilbao tras haber tenido sus más y sus menos con el Athletic, se sentará por primera vez en el banquillo del equipo perico de nuevo apostando por tres centrales y dos carrileros que apuntan a ser Hartman y Roger Hinojo a la espera de ver el dibujo sobre el terreno de juego. Rafael Bauzà regresa a la medular espanyolista para jugar junto a Pol Lozano ante la ya citada baja de Edu Expósito.

Alineaciones confirmadas del Athletic-Espanyol

XI del Athletic: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Beñat Prados, Peio Canales, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Iñaki Williams.

XI del Espanyol: Ángel Fortuño; Quilindschy Hartman, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera; Roger Hinojo; Pol Lozano, Rafael Bauzà, Ángel Santiago, Pere Milla; Roberto Fernández.