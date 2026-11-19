La charla de Eder Sarabia con Gorosabel que busca un giro total a su cesión desde el Athletic: "Que ponga de su parte"
Eder Sarabia asume el error que no quiere repetir en el banquillo de San Mamés: "No lo hice"
La lesión sufrida está marcando la temporada
La temporada de Andoni Gorosabel transcurre marcada por esa lesión de aductor que le ha impedido tener minutos con el Espanyol desde que llegara cedido por el Athletic el pasado verano. El lateral ha ido entrando en las últimas convocatorias, pero sin oportunidades. Recientemente tuvo la posibilidad de acumular minutos con la selección en el mismo estadio en el que jugará su equipo este fin de semana: San Mamés.
Precisamente Sarabia ha analizado su estado físico actual y el proceso que ha vivido Gorosabel. El técnico del Espanyol, sustituto del destituido Manolo González, desveló la charla que mantuvo con él y con la que busca un cambio de efecto a esta cesión que aún no ha podido dar frutos.
"Tuve una conversación con él esta semana porque creo que es un futbolista que no ha mostrado ni un 20% de lo que tiene. Creo que tiene muy buenas condiciones para lo que nosotros necesitamos, creo que nos puede dar muchísimo, lo entiende bien, tiene pausa, ha jugado en cualquier contexto, ha jugado Champions, ha jugado muchísimos partidos en Primera División", prosiguió.
"Es verdad que necesitamos un poquito más de él. Le vamos a intentar ayudar, necesitamos que él ponga de su parte. Y yo se lo decía. 'Yo creo que uno de tus objetivos, conjuntamente con nosotros, es que le demos la vuelta un poco a esta sensación que hay de Andoni Gorosabel y que demuestres por qué estás aquí, que quieres estar aquí, que tienes capacidad, que tienes recursos, que eres un grandísimo profesional, que nos quieres ayudar y que quieres sorprender un poco a la gente'", comentó en rueda de prensa.
Su vuelta a San Mamés
Sarabia quiso recordar lo importante que es para él cada visita a San Mamés. "Toda la vida va a ser especial para mí ir a San Mamés. Cada vez que me siento en mi localidad, pues me emociono con el himno del Athletic y cuando estoy abajo si cabe todavía más. El año pasado fue especialmente especial porque era mi primer partido como primer entrenador".