Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 11:24h.

Edin Terzic confirma varias bajas en el Athletic y desvía el problema central: "Solo veis quince"

El técnico aleman incluye en la lista a 23 jugadores

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Vuelve LALIGA y en el caso del Athletic lo hace recibiendo al Espanyol en San Mamés. El equipo rojiblanco vuelve a tomarle el pulso a la competición doméstica tras el parón por selecciones a un equipo renovado tras la llegada de Eder Sarabia al banquillo. Casualmente, volverá a visitar su casa con otro equipo. Este viernes, Edin Terzic dio a conocer la lista de convocados para el encuentro, compuesta por 23 jugadores.

La principal novedad es la vuelta de Aitor Paredes, recuperado ya de sus problemas. El central está a disposición de equipo para lo que Terzic desee. Las bajas siguen siendo tres, sin contar a Egiluz que sigue con su largo proceso de recuperación. No podrán estar disponibles Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi al seguir recuperándose de sus problemas físicos ni tampoco Dani Vivian, lesionado en el sóleo izquierdo.

La convocatoria del Athletic

De esta manera, la convocatoria del Athletic para el partido ante el Espanyol en San Mamés está compuesta por los siguientes 23 jugadores: Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr., Areso, Laporte, H. Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Johaneko y Vizcay.