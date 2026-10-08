David Torres Valencia, 08 OCT 2026 - 18:01h.

"Fichar por segunda vez a Luis Rioja fue especial. Por aquí han pasado Nico, Kluivert, Lino, Barrenechea... "

Corona: "Peter Lim nunca me propuso el nombre de un fichaje"

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Parece que ha pasado una eternidad, pero no hace ni un año que Miguel Ángel Corona dejó el Valencia CF. El que fuera director deportivo del club cerró su etapa en Mestalla en noviembre de 2025, después de varios años en una parcela deportiva marcada por las restricciones económicas y por una política de reconstrucción constante. Corona puso entonces punto final a su etapa en el Valencia, un adiós que llegó después de haber vivido desde dentro algunos de los episodios más singulares de la gestión de Peter Lim, incluido el momento en el que el propietario llegó a proponerle un jugador.

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Desde entonces, el Valencia ha vivido varios cambios en la dirección deportiva y en la estructura del club. Ron Gourlay llegó acompañado de un nuevo equipo de trabajo, una apuesta que terminó fracasando y que desembocó en la salida del propio Gourlay, Lisandro Isei y buena parte de su equipo. El club puso fin a aquella etapa en septiembre, mientras ahora Braulio Vázquez ha asumido el reto de enmendar la herencia recibida. En medio de todos esos cambios, Corona había mantenido un perfil discreto, aunque ya había hablado sobre su relación con la afición valencianista.

Corona explica el regreso de Luis Rioja y la reducción de costes

Ahora, Miguel Ángel Corona rompe su silencio y repasa su etapa en el Valencia CF. El exdirector deportivo ha concedido una entrevista al programa Trending de DAZN, en la que habla, entre otros asuntos, del regreso de Luis Rioja, de la política de reducción de costes que tuvo que aplicar el club y de la relación con una afición que vivió aquellos años con enorme tensión.

¿Qué supuso volver a fichar a Luis Rioja?

Fichar por segunda vez a Luis Rioja fue especial. Además, fue un parto difícil aquel verano en el que lo trajimos al Valencia. Hubo un gran esfuerzo por su parte, estuvo a punto de caerse la operación y al final conseguimos cerrarla en las últimas semanas de agosto. Era la segunda vez que lo firmaba y estamos muy contentos con él. Está haciendo un gran rendimiento en Valencia, de lo cual me alegro mucho, y él también está muy feliz.

¿La política era que por cada jugador que saliera tenían que entrar dos?

Más que entrar el doble, lo que había era una política de reducción de costes, porque no era viable mantener aquella estructura con los ingresos que teníamos. Había que reinventarse. Ante las salidas, como las de Guedes o Carlos, nuestro trabajo era intentar que en el mercado también hubiera grandes jugadores. A lo mejor los encontrábamos muy jóvenes, pero por aquí han pasado Nico, Kluivert, Lino, Barrenechea... También la compra de Pepelu, que a los pocos meses fue internacional. La labor era esa. Sé que era muy dura, pero nos vimos obligados a funcionar así.

Corona y la relación con el aficionado

¿Crees que desde el club no se explicó bien al aficionado aquella situación?

No lo sé. Muchas veces te pones en la piel del aficionado y puedes comprender su postura. Lo que sí te aseguro es que es un orgullo haber trabajado para el Valencia, un absoluto privilegio. Sé el momento difícil que era y lo que se intentó fue defenderlo con la mayor honestidad y compromiso con el plan que había.