David Torres 29 NOV 2026 - 15:58h.

Gayà fue la única novedad

Las sábanas se pegan en Mestalla: el almuerzo y las urnas retrasan la llegada de los aficionados

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ValenciaEl Valencia CF empató ante Osasuna un partido que pudo perder y que tuvo que remontar. El tanto inicial de Rubén García fue respondido por un buen cabezazo de Hugo Duro.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [8]: Nada pudo hacer en el gol de Rubén García. Sacó un buen balón a Moro en el 67 y salvó al equipo en la segunda mitad. El mejor

Gayà [7]: Volvió al once titular tras su sanción. El capitán fue de más a menos. Estuvo bien en defensa y en ataque.

Copete [7]: El andaluz se afianza en el once. Es hombre Aguirre total. Le da consistencia al equipo. Duelo complicadísimo con Budimir.

Tárrega [7]: Su primera mitad fue inconmensurable.

Arnau Martínez [5]: El catalán le gana la pelea a Maffeo por el once. El gol llegó por su banda

Guido Rodríguez [6]: El argentino, superadas sus molestias, se mantiene en el once. Amonestado en el 12, se perderá el partido de Getafe. Cumplió.

Pepelu [6]: El dianense siempre juega y está siendo de los mejores esta temporada. Poco a poco refuerza su confianza. Desde fuera del área pudo marcar un golazo en la primera mitad.

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Javi Guerra [6]: El de Gilet es el hombre franquicia con Aguirre, lo intenta siempre y, muy marcado, lo probó desde fuera. No estuvo fino.

Luis Rioja [5]: El andaluz fue amonestado por una acción insulsa en el 42. Se dejó la piel defendiendo, pero arriba apenas pudo aparecer con peligro. Sustituido por Danjuma en el 58.

Dani Raba [5]: El asturiano vive una segunda juventud y se "aprovechó" de la ausencia de Danjuma por causas de fuerza mayor para asentarse en el once titular. Calidad tiene a raudales, pero transmite poco. Le anularon un gol bien anulado por falta previa suya.

Sadiq Umar [4]: Ante su víctima favorita, el nigeriano tuvo dos buenas acciones antes del descanso, en especial un tiro seco en el 37 que obligó a Herrera a dar lo mejor de sí. En el 38, sólo en el mano a mano con e meta, falló algo imperdonable. En el 61 volvió a dejar escapar una gran ocasión. Hoy le salió cruz

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También jugaron:

Arnaut Danjuma [6]: Salió por Luis Rioja en el minuto 58. Ovacionado y muy activo

Hugo Duro [8]: Salió por Hugo Duro en el minuto 67. Marcó un gran gol de cabeza y se reivindicó con una dedicatoria especial.

David Otorbi [7]: Salió por Dani Raba en el minuto 67. Una asistencia y muy buenos minutos.

Aimar Blázquez [Sc]: Salió por Sadiq en el minuto 85. Muy ovacionado

El entrenador:

Javier Aguirre [X]: De inicio el técnico mexicano apostó por un once titular con el regreso de Gayà al once tras cumplir su sanción en detrimento de Maffeo. Con igualdad en el marcador sacó a Danjuma por Rioja, el Valencia CF no mejoró. En el 67, cuando perdía sacó a Otorbi y Hugo Duro por Guido y Raba.

Le sacaron amarilla por protestar, pero el cambio le salió perfecto a Aguirre: Otorbi la puso y Hugo Duro empató. En el 85 buscó la remontada sacando a Aimar Blázquez