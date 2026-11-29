El Valencia CF sigue sin ganar en casa en toda la temporada, el peor arranque histórico en Mestalla

Mestalla se resiente: el almuerzo y las urnas provocan la peor entrada de la temporada

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El Valencia CF volvió a quedarse a medias en Mestalla. Ni siquiera el impulso de Javier Aguirre, ni la reacción final con los cambios, sirvieron para que el equipo encadenara una segunda victoria consecutiva y empezara a cambiar su historia como local. Ante Osasuna, el conjunto che volvió a dejar escapar puntos en un partido que tuvo en su mano, pero en el que volvió a pagar su falta de contundencia. Un nuevo voto nulo en casa en el día de las elecciones, que restaron algo de afluencia al partido.

De inicio, Javier Aguirre fue conservador, como es él. Mantuvo el once que le había dado la victoria en Vallecas, con la única novedad de la recuperación de su capitán, José Luis Gayà, tras cumplir sanción. El de Pedreguer protagonizó, precisamente, la primera gran acción de peligro valencianista. El partido arrancó con dominio alterno y un Pepelu que parece otro, más suelto y con la confianza recuperada, probó fortuna desde fuera del área.

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Ante su víctima favorita, Umar Sadiq volvió a tener protagonismo. El nigeriano dispuso de dos buenas ocasiones antes del descanso. La más peligrosa llegó en el minuto 37, con un disparo seco que obligó a Sergio Herrera a emplearse a fondo. Apenas un minuto después, el delantero tuvo una ocasión todavía más clara: se quedó solo ante el guardameta, pero falló lo que parecía imperdonable.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro perdió intensidad. El Valencia dominaba tímidamente, aunque sin generar ocasiones claras, mientras Osasuna apenas inquietaba a Dimitrievski. Hasta que llegó el minuto 61. Sadiq volvió a desperdiciar una gran oportunidad y, tras una falta que reclamó el Valencia y que no fue señalada, Osasuna montó una contra que terminó en gol. Rubén García, formado en Paterna y con pasado granota, no perdonó ante el equipo de su tierra.

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Los cambios de Aguirre

Aguirre reaccionó en el 67 con un doble cambio: Otorbi y Hugo Duro entraron por Guido y Raba. El Valencia se volcó sobre el área rojilla, aunque le faltaba mordiente. Hasta que apareció la conexión de los revulsivos. David Otorbi puso un centro preciso y Hugo Duro cabeceó a la red para establecer el 1-1. El delantero celebró el tanto y vio la amarilla por protestar.

El cambio le había salido perfecto al técnico mexicano, que en el 85 buscó completar la remontada con la entrada de Aimar Blázquez. Mestalla se preparaba para un final de partido con esperanza, pero Osasuna también tuvo su oportunidad. Asier Osambela aprovechó un balón suelto tras un córner para marcar, aunque el tanto fue anulado por una mano previa.

Quedaban seis minutos para romper el empate, pero no hubo manera. Otro partido en Mestalla sin victoria, otros dos puntos que vuelan y otro voto nulo del Valencia CF en casa.