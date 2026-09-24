David Torres 24 SEP 2026 - 23:28h.

"La cosa va a ir mejor seguro. He visto las caras y gente que tiene confianza de darle la vuelta a la situación

Las primeras horas de Aguirre en Paterna, del aeropuerto al entrenamiento en tiempo récord

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ValenciaMientras Javier Aguirre dirigía su primer entrenamiento con el Valencia CF, a unos cientos de metros, en un campo de la Ciudad Deportiva, un futbolista espigado, de color, pero bien conocido por los valencianistas, se entrenaba en solitario con un ayudante del Valencia CF. Era Cristhian Mosquera. La imagen podía alimentar todo tipo de teorías, pero el motivo de su presencia en Paterna era mucho más sencillo... aunque no dejaba de tener su punto especial. El central del Arsenal y canterano valencianista aprovechó el parón de selecciones para regresar a València y trabajar durante unos minutos en las instalaciones donde se formó. El club le permitió utilizar uno de los campos junto a un readaptador para realizar una sesión individual. Después, además, tuvo tiempo para saludar a sus antiguos compañeros y al nuevo técnico, Javier Aguirre.

La presencia de Mosquera en Paterna podía llamar especialmente la atención porque el central abandonó el Valencia en el verano de 2025 para fichar por el Arsenal. Su traspaso al conjunto inglés puso fin a una etapa en la que se convirtió en uno de los centrales más importantes salidos de la Academia en los últimos años.

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Un regreso con permiso del Valencia

“He aprovechado porque venía para Valencia y el club me ha permitido un poco de espacio para poder trabajar y hacer algo breve por mi cuenta, nada del otro mundo”, explicó Mosquera a su salida de Paterna.

Así se despejaba el misterio. No había una vuelta al Valencia ni nada relacionado con el mercado. Mosquera simplemente quería entrenarse en casa durante unos días de descanso y reencontrarse con un vestuario que conoce bien y por el que sufre: “Desde la distancia lo sufro, pero la cosa va a ir mejor seguro. He visto las caras y gente que tiene confianza de darle la vuelta a la situación, de sacar puntos y sé que lo van a hacer, he estado con ellos bastantes años y confío en ellos”, expresó a su salida de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde se ha entrenado.

Ha saludado a Javier Aguirre

"A ver si va mejor la cosa, estos partidos ya hemos visto otra cara. Hoy he podido hablar con algunos compañeros y también he podido saludar a Aguirre, le he deseado suerte y que vaya todo bien”, contó el propio Mosquera.

El defensa, además, mantiene un vínculo especial con la Academia, ya que su hermano Yulian continúa formando parte de las categorías inferiores y dicen que sigue sus pasos.