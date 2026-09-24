Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 12:13h.

Los humoristas sevillanos han dejado una estampa surrealista apareciendo cuando todos esperaban al 'Vasco' Aguirre

Javier Aguirre cambia todo el plan del Valencia y toma una decisión en el mercado libre

Compartir







Javier Aguirre ha llegado este jueves a Valencia para ponerse al frente del Valencia CF. El técnico, elegido por Braulio Vázquez para sustituir a Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla, es una fuente de historias y anécdotas graciosas. Sin embargo, hoy ha sido protagonista de una más, aunque de forma involuntaria. Y es que, mientras toda la prensa valenciana esperaba al 'Vasco' en el aeropuerto de Manises, en el punto álgido de expectación, el rostro conocido que ha salido por la puerta de llegadas no ha sido el entrenador mexicano, sino Los Morancos, Jorge y César Cadaval.

De este modo, los humoristas sevillanos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y rápidamente respondieron con la guasa que les caracteriza: "Venimos desde México con él", afirmaba César, entre risas. Una ocurrencia que provocó las risas de los presentes mientras la prensa continuaba esperando al verdadero protagonista del desplazamiento.

Efectivamente, unos minutos después apareció Javier Aguirre. El técnico mexicano aterrizó finalmente en Valencia para comenzar una nueva etapa en LaLiga y hacerse cargo del equipo hasta final de temporada, después de que el club hiciera oficial su contratación. El Valencia se reserva además una opción para ampliar su contrato una temporada más.

De este modo, La llegada de Aguirre se produce en plena revolución en la estructura deportiva del Valencia. El club decidió prescindir de Carlos Corberán tras el mal inicio de temporada y también puso fin a su relación con Ron Gourlay, hasta entonces CEO de Fútbol. Como parte de la nueva estructura, el Valencia incorporó a Braulio Vázquez como director deportivo, procedente de Osasuna, y fue precisamente bajo su dirección donde se tomó la decisión de apostar por el técnico mexicano.

Durante los últimos días, Aguirre había ido ganando fuerza entre los candidatos manejados por Braulio hasta convertirse en el elegido para asumir un banquillo que había quedado provisionalmente en manos de Óscar Sánchez. El mexicano regresa así al fútbol español después de haber dirigido anteriormente a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de haber cerrado recientemente su tercera etapa como seleccionador de México.