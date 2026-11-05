Basilio García 05 NOV 2026 - 22:23h.

Tanto Luis García Plaza como Quique Sánchez Flores se miden a los que fueron sus equipos

El detalle del Sevilla con De Miguel al ofrecer la convocatoria para el partido ante el Alavés

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El Sevilla FC y el Deportivo Alavés buscan este viernes en Nervión irse a las 'vacaciones' del parón de noviembre con una sonrisa. Necesaria en ambos casos, por lo que ha sucedido en las últimas semanas y por lo que está por venir. Mientras los locales miran al derbi ante el Real Betis del próximo 21 de noviembre, los babazorros buscan resarcirse tras la goleada sufrida la pasada semana en el Camp Nou.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces que pondrán en liza Luis García Plaza y Quique Sánchez Flores, que se miden a equipos que han entrenado en un pasado reciente.

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El posible once titular del Sevilla

El Sevilla afronta el partido de este viernes tras la derrota del domingo en Getafe, dolorosa por cómo se produjo, pero sobre todo porque el equipo dio la peor imagen de la temporada en una segunda parte infame, en la que pareció que ya había dejado hecho todo el trabajo antes del descanso.

Con todo, no se esperan demasiadas novedades en el once inicial de Luis García Plaza, si acaso el regreso de Rubén Vargas en el lugar de Ejuke. En principio, el renqueante Isaac Romero está en disposición de salir de inicio y ese es el esquema que más le gusta al madrileño, que volvería a colocarlo como segundo delantero por detrás de Stassin. El resto, a día de hoy, son fijos en el once. Miguel Sierra, Marcao y Peque son bajas por lesión, mientras que Manu Bueno cumplirá sanción tras ser expulsado en el Coliseum.

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El posible once de Luis García Plaza sería el formado por Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Rubén Vargas, Isaac Romero, Félix Correia y Stassin.

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El posible once del Alavés en el Sánchez-Pizjuán

El Alavés, por su parte, comenzó muy bien la temporada, pero no ha sido capaz de ganar ninguno de los últimos siete partidos. De hecho, es el peor equipo desde que se acabara el megaparón de selecciones del mes de ocubre, con solo un punto en su casillero logrado ante el Málaga, colista y penúltimo en esa clasificación parcial.

Las únicas bajas confirmadas para Quique Sánchez Flores son las de dos lesionados de larga duración, Facundo Garcés y Mikel Rodríguez, con lesiones graves de rodilla que les mantendrán lejos de los terrenos de juego casi todo lo que resta de temporada.

Así, el posible once titular del Alavés será el formado por Sivera; Jonny, Tenaglia, Koski, Youssef; Ángel Pérez, Blanco, Pablo Ibáñez, Rebbach; Toni Martínez y Lucas Boyé.