Redacción Sevilla Sevilla, 10 NOV 2026 - 22:00h.

La Fundación entregó sus premios de reconocimiento por el compromiso social de cinco organizaciones.

La Fundación del Real Betis celebra su primera gala: "Tan grande que no se limita a jugar al fútbol"

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La Fundación Real Betis Balompié ha celebrado este jueves en Caixaforum Sevilla la Gala Fundación Real Betis Balompié, en la que se ha presentado la Memoria de actividades y entregado la segunda edición de los Premios Fundación Real Betis Balompié.

La Gala ha vuelto a contar con un amplio respaldo del club verdiblanco, contando con la presencia de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié; consejeros del Club; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; los capitanes del primer equipo Héctor Bellerín, Marc Bartra; las capitanas del Real Betis Féminas María Ruiz, Lucía Méndez, Ruth Acedo, Victoria Benítez y el entrenador del equipo Marco Tamarit. Además, el exfutbolista y consejero del Club Joaquín Sánchez y el exportero y miembro de la secretaría técnica, Adrián San Miguel, también quisieron acompañar a la Fundación verdiblanca esta noche tan especial.

La noche comenzó con la bienvenida de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié. “Hoy queremos explicaros lo que hacemos en la Fundación y premiar a todas estas personas y colectivos que tanto han hecho por mejorar nuestra sociedad. Enhorabuena por vuestro trabajo”, afirmó.

57.590 personas alcanzadas durante la temporada 2025/2026

Durante el evento, Rafa Muela, gerente de la Fundación, presentó la Memoria anual de actividades, que recoge el trabajo desarrollado por la entidad durante la última temporada. Un balance que refleja la dimensión de su actividad social: 57.590 personas alcanzadas, 45 países y 79 proyectos realizados.

Se destacaron iniciativas como el estreno en La Cartuja de la sala sensorial para personas con autismo y otras discapacidades cognitivas o la Escuela Monsalvete, un proyecto de integración social situado en el Polígono Sur.

Otro de los hitos puestos en valor durante la presentación de la Memoria fue la creación de la equipación Forever Green, elaborada de cáscara de naranjas para visibilizar la importancia de los espacios urbanos. Una equipación que volvió a dar la vuelta al mundo que siguió manteniendo al Real Betis como uno de los clubes de fútbol más comprometidos con el medio ambiente del planeta.

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El gerente de la Fundación también destacó el crecimiento de Real Betis Academy, el proyecto deportivo nacional e internacional que durante la temporada 2025-26 alcanzó los casi 7.000 futbolistas verdiblancos en todo el mundo.

Premios Fundación Real Betis Balompié

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega de la segunda edición de los Premios Fundación Real Betis Balompié, como reconocimiento del compromiso social de cinco organizaciones.

La primera de las premiadas fue WWF en la categoría de ‘Medio Ambiente’. Esta entidad fue reconocida por su trayectoria en la defensa de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. Una organización de referencia internacional que trabaja para hacer frente a las principales amenazas medioambientales y promover un futuro más sostenible. El presidente de la Fundación, Rafael Gordillo fue el encargado de otorgar este primer reconocimiento.

El segundo reconocimiento fue para ADECO Andalucía en la categoría de ‘Cooperación Internacional al Desarrollo’, por su labor en favor del desarrollo social y humano de comunidades desfavorecidas. La organización impulsa proyectos de cooperación internacional centrados especialmente en mejorar el acceso a la educación, la atención sanitaria y las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, contribuyendo a generar oportunidades y un desarrollo más digno y sostenible. Carlos González de Castro, vicepresidente de la Fundación entregó este segundo premio de la noche.

La Institución San Antonio de Padua recibió el tercer galardón en la categoría de ‘Educación’ por su compromiso con la protección y el acompañamiento de niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de su hogar en Villanueva del Ariscal, la entidad les ofrece un entorno seguro, formación y herramientas para construir su futuro con mayores oportunidades. Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank en Andalucía y miembro del jurado de estos premios, fue el encargado de otorgar este reconocimiento.

La Asociación IN fue otra de las organizaciones distinguidas por su trabajo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado. La entidad promueve la práctica deportiva sin barreras para personas con lesiones de nacimiento o adquiridas, utilizando el deporte como herramienta de autonomía, participación e integración social, un reconocimiento entregado por Concha Yoldi, presidenta de Persán y miembro del jurado de los Premios Fundación Real Betis Balompié.

Por último, ANDEX, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, fue reconocida por su labor de acompañamiento y apoyo a los menores que padecen cáncer y a sus familias. Desde hace décadas, la entidad trabaja para mejorar su calidad de vida mediante atención psicológica, apoyo social, ayudas a las familias y actividades de ocio, además de colaborar en la mejora de la atención y la investigación del cáncer infantil. Ángel Haro, presidente de la entidad, otorgó este premio a esta Asociación sevillana.

Los galardones cuentan, además, con un componente especial: han sido elaborados artesanalmente en Brenes por usuarios de la Fundación TAS, entidad que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno rural.

Emoción y momentos divertidos durante la Gala

Otro de los momentos de la noche estuvo dedicado al proyecto De Béticos a Abuelos, que busca combatir la soledad no deseada entre las personas mayores a través de cartas escritas por aficionados béticos. Subieron al escenario tres de sus protagonistas: Rafael Gordillo, encargado de visitar las residencias y entregar personalmente las cartas; Juan José Beltrán, socio del Betis y autor de la primera carta recibida, y Ana López, una de las personas mayores que recibió uno de estos mensajes.

La Gala contó también con la presencia de Eva González, embajadora de la Fundación, que quiso acompañar una vez más a la entidad. Sobre el escenario compartió cómo ha vivido este primer año como embajadora y la ilusión de formar parte de una familia y de unos proyectos con los que se siente especialmente comprometida. Su cercanía y cariño hacia la labor de la Fundación han sido parte importante de este primer año de colaboración

Un año más, los Fichajes Estrella de la Fundación protagonizaron el momento más divertido de la noche. Alba, Bruno, Jesús, Paola, Ryan y Rubén subieron al escenario junto con Rafael Gordillo, Marc Bartra y Héctor Bellerín. Tras mostrar un vídeo de los mejores momentos de este proyecto de la Fundación que busca dar esperanza a niños y niñas que están pasando por un proceso de enfermedad grave, los jugadores y el presidente de la Fundación recordaron anécdotas vividas con estos pequeños. “Es uno de los proyectos que más nos emociona”, afirmaba Rafael Gordillo.

Ángel Haro al habla

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, fue el encargado de clausurar la Gala, poniendo en valor la importancia de que el crecimiento deportivo del Club vaya acompañado de un mayor compromiso social. “El crecimiento exitoso del Betis en lo deportivo tenía que venir acompañado de esta mayor presencia en la responsabilidad social. Y podemos decir que los béticos se muestran tan orgullosos de los goles de Isco como de los goles que marcamos cada día por mejorar nuestra sociedad”, destacó.

La música también tuvo su espacio durante la Gala con la actuación del pianista Chico Pérez, que puso la nota artística a la velada. El músico quiso tener un guiño especial con el beticismo interpretando al piano “¡Que viva el Betis!”, una de las sevillanas más populares de Los Cantores de Híspalis dedicada al Real Betis, que despertó la complicidad de todos los asistentes.

Con esta nueva edición de su Gala, la Fundación Real Betis Balompié continúa consolidando su compromiso con la sociedad y reforzando su labor como motor de transformación social, inclusión y solidaridad, llevando los valores del Betis mucho más allá del terreno de juego.