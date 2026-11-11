Tito González / Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 10:03h.

La modelo sevillana, y reconocida bética, es una de las embajadoras de la Fundación Real Betis Balompié

La subasta de camisetas del Elche-Betis recauda casi 10.000 euros para la familia de Jesús De Miguel

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El Real Betis Balompié celebró este lunes la Segunda Gala de la Fundación RBB, con la presentación de su Memoria de actividades de la última temporada y la entrega de premios. Esta segunda edición contó también con la presencia de Eva González, embajadora de la Fundación, que quiso acompañar una vez más a la entidad teniendo unas bonitas palabras para todo el trabajo que hay detrás. Sobre el escenario compartió cómo ha vivido este primer año como embajadora, propósito que quiere seguir repitiendo mucho tiempo más, y la ilusión de formar parte de una familia y de unos proyectos con los que se siente especialmente comprometida. Su cercanía y cariño hacia la labor de la Fundación han sido parte importante de este primer año de colaboración.

Como no podía ser de otra forma, Eva González atendió a los micrófonos de ElDesmarque al término de la gala. "El Betis siempre tiene el mismo corazón y eso no va a cambiar por muchos fichajes que vengan. ¿Que nos estamos poniendo una pátina de brillo? Pues bienvenido sea", argumentaba la modelo y actriz sevillana, quien incluso se atrevió a dar un pronóstico para el derbi. Y espera una victoria bética en el Sánchez-Pizjuán. Puedes conocer su pronóstico en el vídeo de arriba.