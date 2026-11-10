Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 13:21h.

El chileno repasó muchos más temas de actualidad en sala de prensa

El mensaje de Antony tras su sustitución y enfado ante el Elche

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Uno de los nombres que más preocupa en la actualidad del Betis es el de Antony. El atacante brasileño continúa lejos de su mejor versión y el club, que empieza poco a poco a adentrarse en los momentos importantes de la temporada, le reclama... aunque con tacto. Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, volvió a mostrarle su apoyo con un claro mensaje: "Ojalá sea pronto".

Cuestionado por el atacante brasileño, Manuel Pellegrini reconoció que ve al jugador "con frustración", pero no quiso mostrar preocupación desmesurada. "Lo veo con frustración de no estar en su mejor momento, pero le pasa a todos los futbolistas. Lo importante es que mantenga concentración e intensidad, porque calidad tiene. Ya tendrá tiempo para retomar su nivel, ojalá sea lo más pronto posible", comentaba.

El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini:

El objetivo en la Copa del Rey: "Mucha ilusión y ambición, te permite clasificar a Europa, se juega la final en La Cartuja. Ojalá podamos hacerlo tan bien como hace un par de años".

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La fecha elegida para el encuentro: "En ese momento no sabíamos cuántos internacionales tendríamos. Tenemos que dar la cara en las tres competiciones. Lo importante es tener la seriedad que el fútbol exige. Hay ejemplos de equipos que han caído eliminado".

Marc Roca y Álvaro Valles en la Selección: "Muy contento por ambos, siempre es un gran mérito llegar a la Selección, tener la posibilidad de jugar ante rivales importantes. Álvaro ha ido recuperando todo el tiempo que estuvo parado, me alegro mucho por él, le gusta trabajar, ha sido producto de su mejoría. Marc Roca se ha ido adaptando a funciones distintas, esto indica la madurez que tiene como jugador".

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Héctor Bellerín: "Está entrenando normal, le hemos ido alternando con Ángel y él estará en condiciones para jugar".

Dani Ceballos: "Dani estuvo mucho tiempo sin entrenar, pero sabemos la calidad que tiene. Lo hablo mucho con ellos, empiezan once, pero son importantes los cinco que entran desde el banco. Nos va aportar mucho durante estos años".

La llegada del derbi: "No pienso en el derbi para nada, después tenemos nueve días, ver cómo vienen los internacionales. Sabemos la trascendencia que tiene a nivel emocional este partido. Después tenemos Champions tres días después, así que una vez que terminemos la Copa, pensaremos en el partido siguiente".

Su renovación: "No es el momento, no es el tema. Me preocupa la Copa del Rey, somos dos partes que se tienen que juntar y veremos en el momento que corresponda".

El estado del Cucho Hernández: "Comenzó esta semana a correr sobre el césped, está haciendo trabajo interior. Tenemos que ir viendo cómo va desarrollando, si siente molestias... estamos evaluándolo".