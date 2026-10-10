Kylian Mbappé se libra tras los silbidos iniciales por la bronca del Santiago Bernabéu a Díaz de Mera

Así recibió el Santiago Bernabéu a Kylian Mbappé

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Villarreal con Courtois de nuevo salvador y dos cracks suspensos

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El fútbol ha vuelto a la acción este sábado para el Real Madrid con el partido ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu que ha supuesto un plebiscito para Kylian Mbappé a raíz de las polémicas generadas durante las últimas semanas con sus viajes y actitudes durante la recuperación de la lesión sufrida con Francia. Tras unos ligeros silbidos antes del encuentro, el galo sufrió una reacción más indiferente conforme pasaban los minutos hasta que la bronca de la grada local se dirigió a Ortiz de Mera desde la expulsión de Vinicius.

El juicio sobre el futbolista arrancó ya desde que saltara por primera vez al terreno de juego durante el calentamiento, cuando recibió unos silbidos menores a los de otras ocasiones cuando la afición madridista cargó contra otro futbolista. Misma situación que se repitió mientras le enfocaban en las pantallas gigantes mientras el Enter Sandman de Metallica tapaba algo este ruido al anunciar su nombre por megafonía como uno de los titulares.

No hubo opción tampoco a saber si el Santiago Bernabéu silbaría a Kylian Mbappé al entrar en contacto con balón ya que, en su primera jugada, recibió un balón peligroso de Arda Güler que hizo levantarse a la grada por primera vez. Tampoco cuando poco después mandó un balón al palo tras un gran envío de Álvaro Carreras desde la banda izquierda en una de las numerosas ocasiones que no pudo materializar.

Silbidos del Santiago Bernabéu contra el juego del Real Madrid y Díaz de Mera

Al descanso hubo otra pitada del público blanco pero esta vez fue algo más generalizado al equipo ante el mal juego desplegado este sábado por los de José Mourinho. Ya en la segunda parte sí recibió en una jugada puntual el descontento de los seguidores merengues en un mal control.

El gol anulado a Vinicius y su posterior roja directa por un tirón de pelos a Saliba en la jugada previa sirvió para que el Santiago Bernabéu desatase su ira contra Díaz de Mera por esta decisión y Kylian Mbappé se librase. El jugador francés terminó completando una mal actuación pero, al menos, se libró del enfado de sus aficionados tras sus polémicas durante esta ventana internacional.