Fran Fuentes 09 OCT 2026 - 08:39h.

El delantero francés sigue acaparando críticas desde todos los rincones del mundo

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Kylian Mbappé sigue rodeado de críticas por su conducta errática en el Real Madrid. Sus idas y venidas a París, el desplante a José Mourinho con el tema de su paseo en bicicleta o sus constantes molestias o sus vacaciones con su pareja, Ester Expósito, en medio de la temporada no han sentado bien a una buena parte del madridismo. Es por eso que el ambiente está caldeado e incluso se presagia una importante pitada del Bernabéu durante el partido ante el Villarreal CF, si es que finalmente juega. En este sentido, las críticas no solo vienen desde los aficionados blancos en España, sino también desde su país, Francia.

Y es que el periodista Daniel Riolo, de Radio Montecarlo, uno de los medios de comunicación más importantes de ese país, ha criticado con dureza la actitud del delantero del Real Madrid. Lo ha hecho en El Larguero, con Manu Carreño: "Creo que no es feliz. Todo su comportamiento, para mí, es muy problemático. Vive en otro planeta", asegura.

Asimismo, responde que la salida de Kylian Mbappé el próximo verano es una posibilidad real, dado que el jugador no estaría contento con el Real Madrid por no apoyarle con su campaña por el Balón de Oro y, además, cree que el proyecto deportivo no es serio: "Yo creo que es posible, creo que es posible. Si él no tiene el equipo que quiere, es posible", sentencia Daniel Riolo.

El enfado de Mbappé con el Real Madrid... y del club con Mbappé

Y es que, desde el punto de vista del delantero francés, el descontento con el club es importante. Sin embargo, según apuntan las recientes informaciones de los últimos días, especialmente en El Larguero, dentro del conjunto blanco también existiría cierta insatisfacción con su conducta, especialmente desde un sector del vestuario, que no entendería algunas de las cosas que hace y se habrían cansado de él.

Sea como fuere, la situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid atraviesa un punto complicado. El delantero francés siempre expresó que su sueño era vestir de blanco. Sin embargo, una vez ha alcanzado esa aspiración, parece más enfocado en vivir su vida personal y rendir cuentas a sus intereses publicitarios y privados que en aportar deportivamente a que el equipo gane títulos. No en vano, desde su llegada hace ya dos años y medio apenas han ganado una Supercopa de Europa. Un registro complicado que, además, se acrecienta dada la buena dinámica del FC Barcelona y los seis puntos de ventaja que llevan en LALIGA desde el mes de septiembre.