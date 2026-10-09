Fran Fuentes 09 OCT 2026 - 07:01h.

El rapero lo explica en El Chiringuito: "A veces sucede así en la improvisación"

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En El Chiringuito han comentado uno de los vídeos virales de las últimas horas, en el que dos freestylers, Bnet y Babi BlackBull, se miden en una batalla de gallos cuando el primero de ellos hizo una rima sobre la mandíbula de Vinicius Júnior, jugador del Real Madrid. A esta especie de ataque o vacile reaccionó Lamine Yamal, presente en primera fila, soltando una carcajada. El jugador del FC Barcelona ha recibido críticas por lo sucedido, aunque hay muchos otros que le defienden afirmando que "se tiene la piel muy fina hoy en día". Sea como fuere, el caso es que el propio rapero Babi Blackbull ha estado presente en el programa de este jueves, y ha explicado cómo funcionan estas peleas dialécticas en una entrevista conducida por Josep Pedrerol.

"El límite de una batalla está depende del evento en el que estás acudiendo. Cuando estás ya en un nivel competitivo, depende de los códigos que tenga cada uno. Hay gente que quiere traspasar barreras, hay otros que no. Hay gente que se dedica más a improvisar utilizando más la palabra del otro, sacándole más filo, más provecho, más significado a los dobles sentidos, y gente que, en otros casos, ataca más despectivamente. Sobre lo de Vinicius, el contexto es que soy yo al que le han hecho la rima. Son cosas que a veces suceden así en la improvisación y sin más", explica el rapero.

Y es que es frecuente que se utilicen referencias a la actualidad o a personajes famosos, desde futbolistas a políticos, para tratar de increpar al rival. Sin embargo, sucede que, en este caso, se critica el cambio físico de un jugador, y siempre es delicado cuando se habla del aspecto físico de otra persona.

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