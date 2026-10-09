Pablo Sánchez 09 OCT 2026 - 11:42h.

José Ángel confiesa que le hubiese gustado salir de otra manera del Deportivo: "Fue muy duro"

Avisa del peligro de la Real Sociedad de Matarazzo

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El Deportivo retorna a la competición tras tres semanas de parón con la siempre difícil visita a Anoeta para medirse a la Real Sociedad. Pese a que el tiempo de descanso le ha venido bien al plantel de Antonio Hidalgo, aún acumula numerosas bajas que van a condicionar el once y que mermarán algunas de las virtudes del equipo. Pese a todo, el técnico herculino no quiere usar de excusa las asuencias.

En rueda de prensa, Antonio Hidalgo analizó algunos de los nombres propios del plantel. Entre ellos, el de Yeremay Hernández. El canario va recuperando su mejor versión, aunque el míster pide paciencia para que vuelva a ser el de antes después de un inicio de curso mermado. "Poco a poco se va acercando a su máximo. Él sigue exprimiéndose en los entrenamientos. Nosotros estamos aquí para hacerle ver que esto va de sufrir, de ir con todo, de estar preparado siempre para lo que pueda venir. Y, a partir de ahí, él también necesita tranquilidad, su libertad dentro del terreno de juego para poder expresar su mejor versión", explicó.

En contra, Hidalgo se mostró pesimista con el regreso de Zakaria tras su lesión. "Van a ser semanas. En otro tipo de lesión, con algún tipo de férula, ahí podría jugar, pero tal y como ha sido la lesión, como ha ido la intervención, no va a estar disponible en algunas semanas".

La Real Sociedad de Matarazzo

El míster se deshizo en elogios con su próximo rival y con la manera en que el equipo interpreta el fútbol de Pellegrino Matarazzo desde su llegada la temporada pasada. "Tienen muchísimas variantes para hacerte diferentes cosas, poniéndote diferentes perfiles con jugadores en los costados. Va a meter muchísima gente dentro, te va a llevar balón de lado a lado, tienen gente muy diferencial en el último tercio. Tenemos que ser muy sólidos, muy comprometidos en ese trabajo sin balón para poder contrarrestar todo lo que tienen."