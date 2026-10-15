Pablo Sánchez 15 OCT 2026 - 10:09h.

Tercera lesión importante en el Deportivo de A Coruña en tres días y otro jugador al quirófano: drama total

Expresa su ilusión por jugar en la élite

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El Deportivo estrena este viernes, frente al Levante, la noveda jornada de LALIGA EA SPORTS. Los herculinos tratan de recuperar sensaciones tras la última derrota frente a la Real Sociedad y en ello trabajan desde hace días. Uno de los que cada vez se encuentra mejor es David Mella, quien volvió este verano a los terrenos de juego después de su lesión de rodilla.

El canterano, en rueda de prensa, mostró recientemente la ilusión que le genera competir con su equipo en la élite y medirse a los mejores rivales. También desveló como se encuentra actualmente de su rodilla. El atacante del Dépor asegura estar recuperando sus mejores sensaciones, aunque desvela que aún le falta un plus para alcanzar el nivel deseado.

"Estoy al 99%. Me falta ese 1% de chispa, de un poco más de minutos y de ritmo de partido pero por el resto estoy al 100%. Unas cuantas semanas sin dolor pero siempre tienes algún aviso que te da la rodilla pero es más el ritmo del equipo, de los partidos lo que me queda por coger aún", agregó sobre el estado de la mencionada rodilla.

Autocrítica sobre el campo

Mella se muestra predispuesto a mejorar en otras facetas del juego o demarcaciones si el equipo lo necesita. "Estoy a disposición de lo que me pida el entrenador y si tengo que ser un carrilero más defensivo pues lo que me queda es trabajar y perfeccionar esa defensa".

"Nunca te llegas a imaginar que puedas ganarle a equipos Champions. Es por lo que vamos a competir y tenemos que seguir haciéndolo sí. Todos los equipos tienen jugadores de máximo nivel y es lo que más cuesta, adaptarse a esa calidad de los rivales. Físicamente es parecida a la Segunda División", comentó sobre la competición.