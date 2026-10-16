Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 22:59h.

Así jugaron los hombres de Antonio Hidalgo

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El RC Deportivo de A Coruña empató 1-1 ante el Levante en un partido en el que Bil Nsongo abrió la lata ya en la segunda parte y Dani Requena empató en un error de Leo Román. Un punto para los de Antonio Hidalgo pese a haber sido mejores con Yeremay Hernández demostrando que ya ha recuperado de nuevo su mejor tono físico.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto coruñés en la jornada 9 de LALIGA EA Sports.

Leo Román [3]: Con pocas paradas, estaba destacando con sus balones largos a Nsongo con mucha precisión pero quedó retratado al comerse el tiro de Dani Requena que le costó el empate al Dépor.

Ximo Navarro [5]: Estuvo poco exigido el lateral desde la banda derecha pero no se desplegó en exceso en ataque en un partido muy cerrado mientras estuvo sobre el terreno de juego.

José María Giménez [6]: Tuvo un error que provocó las dos mejores ocasiones del Levante en la primera mitad por medio de Iván Romero y Dela pero se repuso secando a los delanteros levantinistas.

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Bright Ede [6]: Repitió como acompañante de Giménez en el eje de la zaga y siguió dando muestras de la progresión que se le ha visto ya esta temporada hasta que se marchó con problemas físicos.

Giacomo Quagliata [7]: Abrió mucho el campo para el Dépor desde la banda izquierda dejando cada vez mejores sensaciones sin acusar el salto de categoría. Ryan le sacó el golazo de la noche con una volea desde la esquina del área.

Diego Villares [7]: Fue fundamental su trabajo cerrando el centro del campo, sobre todo cuando Mario Soriano estaba a su lado. Robó un balón clave en los últimos minutos que Asp Jensen no aprovechó al regalársela.

Mario Soriano [5]: Quedó muy deslucida su actuación al tener que jugar en posiciones muy retrasadas, incrustándose entre los centrales incluso a la hora de sacar la pelota. Dejó más pases en campo propio que en el rival.

Luismi Cruz [4]: A pesar de que ayudó a romper las líneas del Levante en momentos puntuales, el portuense fue muy irregular y después no logró ser decisivo en las cercanías del área rival. Sustituido justo antes del gol.

Riki Rodríguez [6]: Le costó al jugar más caído a banda ya que, por su perfil, estuvo más atento en las ayudas al centro del campo mientras Yeremay se iba al centro. Mejor al jugar más centrado.

Bil Nsongo [9]: Se pasó todo el partido peleándose con los centrales del Levante en los numerosos balones que le pusieron por alto sus compañeros y encontró el premio cuando recogió un rechace de la zaga rival para batir a Ryan con una picadita.

Yeremay Hernández [8]: Demostró ya desde el principio con una presión en la que casi le roba el balón a Ryan, que ha dejado atrás sus problemas físicos. Dejó varias jugadas marca de la casa como la que generó el 1-0 de Nsongo después de dos recortes de crack y no paró de dejar detalles de calidad ni con la brecha que le abrieron en la cabeza.

Sustituciones de Antonio Hidalgo en el Deportivo-Levante

Adrià Altimira [5]: El Deportivo marcó nada más entrar y se centró en defensa cumpliendo en la mayoría de jugadas aunque le dio demasiado espacio a Requena en el tanto granota.

Adama Traoré [6]: Arrancó como un tiro por la banda derecha gozando de un trallazo que repelió Ryan. Abrió el campo con su velocidad y puso en el tramo final balones de peligro.

Angeliño [5]: Regresó a los planes de Antonio Hidalgo tras su expulsión contra el Sevilla y se desplegó en ataque con el empate poniendo balones al área.

Jonathan Asp Jensen [4]: Perdonó una ocasión clarísima con 1-1 cuando Diego Villares se la regaló ya que quizás le cogió por sorpresa que no rematara el capitán. Reaccionó con rabia y pidiendo el balón.

Miguel Loureiro [-]: Salió en los últimos minutos por la lesión de Ede y cerró bien atrás.