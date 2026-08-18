Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 09:12h.

El incómodo silencio de Ximo Navarro ante una pregunta sobre la crisis social del Dépor en Riazor

Sostuvo a su equipo en momentos clave del partido

Compartir







El argentino Martín Anselmi, entrenador del Elche, se marcha de Riazor con la sensación de que su equipo fue “superior” al Deportivo pese al empate final. “Creo que ha sido un muy buen partido del Elche, se vio lo que buscamos en todo momento, que es competir e intentar estar presentes en el juego en todo momento", prosiguió.

A su vez, ensalzó el partidazo de Leo Román. "Creo que hicimos un partido bastante completo, en el que tuvimos nuestras opciones y, bajo mi perspectiva, hemos sido superiores en casi todos los aspectos del juego. La figura del partido ha sido Leo Román”, afirmó en rueda de prensa.

PUEDE INTERESARTE Fernando Soriano irrumpe en los planes de Erik Bretos y valora su fichaje para la defensa del Dépor

Anselmi elogió el trabajo de su antecesor en el banquillo del Martínez Valero, Eder Sarabia, porque le dio “una identidad” al equipo durante las últimas temporadas, y dijo que “no es una casualidad” que la directiva lo eligiese a él porque entiende que buscaban darle “una continuidad” a ese estilo.

PUEDE INTERESARTE Por qué la afición del Deportivo y Riazor Blues van vestidos de naranja ante el Elche

Al entrenador del Elche le gustaría ver repetido el partido para analizar la jugada del gol de Aubameyang, pero tiene claro que hubo un desajuste que necesitarán corregir. “Al mérito de Aubameyang, por el control y la definición, hay una bola descubierta que no puede suceder porque no puede lanzar tan fácil, y luego hay una carrera que la línea siempre tiene que perseguir cuando hay amenaza”, concluyó.

La afición alucina con Leo Román

Leo Román sostuvo al equipo en muchas fases del encuentro frente al Elche. En esta primera jornada, el nuevo portero del Dépor demostró con creces por qué el cuadro herculino había pagado nueve millones de euros por su fichaje. La afición destacó su actuación en las redes sociales tras el encuentro con mensajes como los que recopilamos a continuación: