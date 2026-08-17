El uno por uno del Deportivo ante el Elche: Leo Román hace valer el gol de Aubameyang

Fran Fuentes 17 AGO 2026 - 23:01h.

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El Deportivo de A Coruña empató a uno frente al Elche CF en su estreno liguero tras volver a LALIGA EA SPORTS. Con Pierre-Emerick Aubameyang como el primer goleador del encuentro, los de Antonio Hidalgo pagaron la novatada pese a adelantarse en el marcador. Tanto es así que Leo Román acabaría siendo fundamental para que el conjunto herculino acabara puntuando en el partido disputado en Riazor.

Leo Román (7): Varias paradas de mucho mérito para mantener el 0 en la portería. No pudo hacer nada ante el remate de Marc Aguado.

Ximo Navarro (4): Cerrando como lateral derecho en defensa, aunque ubicándose como central en defensa de tres cuando tocó defender en área propia. Poca profundidad, pero le faltó contundencia en el gol del empate ilicitano.

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Lucas Noubi (6): Correcto al corte y por arriba, aunque tuvo poco trabajo.

Bright Ede (7): Lateralizó mucho su posición, por momentos muy abierto para cubrir la espalda de Qagliata y para defender mediante anticipación. Atento en salida de balón tanto como ejecutor del primer pase como receptor por fuera.

Giacomo Quagliata (6): Jugando en posiciones muy adelantadas. Cogió la espalda a Sangaré en repetidas ocasiones. Le faltó algo de precisión en el pase jugando en campo rival.

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Adrià Alti (5): Jugó más como extremo que como carrilero, ubicado casi siempre muy arriba. Eso sí, sin apenas llegadas a línea de fondo ni centros buenos.

Mario Soriano (7): Apenas notó el salto de categoría. Aunque el Deportivo tuvo menos balón, el centrocampista distribuyó con acierto cada vez que le caía.

Lorenzo Amatucci (7): Cerebro. Apareciendo por todo el ancho y largo del campo para pedir y distribuir el balón, siempre con gran criterio. Detectó a la perfección un desmarque de ruptura de Aubameyang y puso un pase a la espalda de Affengruber que sirvió para que el gabonés abriera la lata.

Jonathan Asp-Jensen (4): Bastante perdido en la banda izquierda. Jugando constantemente muy pegado a la banda, pero

Bil Nsongo (7): Apareció mucho entre líneas, en una faceta que apenas le habíamos visto. Teníamos a Bil más catalogado como un delantero agresivo, pero sus movimientos en la frontal del área y caídas a banda dieron mucho oxígeno al Dépor e hicieron el trabajo sucio para que Aubameyang tuviera plena presencia en el área.

Pierre-Emerick Aubameyang (7): Intervino poco, no siempre con peligro, pero una jugada precisa en ruptura sirvió para adelantar al conjunto herculino.

Las notas de los suplentes del Deportivo frente al Elche, uno por uno

Diego Villares (6): Entró para reforzar el centro del campo y pidió la pelota constantemente.

Zakaria Eddahchouri (5): Cuando le llegó el balón estaba muy lejos de la portería rival, pero aún así lo intentó con un tiro de media distancia.

David Mella (5): Intentó acelerar con pelota en zonas ofensivas, pero poca cosa.

Luismi Cruz (5):