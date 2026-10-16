Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 23:45h.

Antonio Hidalgo lamenta que el Dépor tuvo más ocasiones que el Levante

El uno por uno y notas del Deportivo ante el Levante en Riazor: Nsongo y Yeremay destacan con tres suspensos

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El Deportivo de A Coruña ha finalizado 1-1 en su partido ante el Levante en un partido que no deja buen sabor de boca entre la afición local tras el fallo de Leo Román que neutralizaba el gol de Bil Nsongo. Sobre ello ha hablado Antonio Hidalgo en Movistar+ quejándose una vez más de los fallos que condenan en Primera además de confirmar que Yeremay Hernández había pedido el cambio después de su gran actuación sin saber si fue por el golpe que recibió en la cabeza o por una sobrecarga.

Antonio Hidalgo, tras el Deportivo-Levante

Sensaciones tras el partido y empate por pequeños detalles: "Un partido muy igualado con dos equipos que han tenido situaciones. Bastante más claras nosotros que ellos ya que salvo un error en la primera parte en la que Leo la ha sacado prácticamente en la línea, no nos han chutado a portería. Hemos tenido la de Giaco, luego ha llegado el gol, después la de Adama, la de Jonny... Luego, conceder este gol en esta categoría y en cualquiera te penaliza. Tenemos que saber pasar y sufrir los momentos. No han tenido que llegar mucho, pero encajas y, a partir de ahí, sacar lo positivo que es sumar".

Paso al frente en la segunda parte: "Hemos buscado un poco más la presión. En los primeros minutos hemos sido presionantes y les costaba salir y después es verdad que nos encontraban la ventaja pero sin hacernos demasiado daño. En la segunda hemos modificado con los cambios y justo después ha venido el gol pero te encuentras con el empate tras haber podido finalizar con la de Adama y la de Jonnny, principalmente, y no lo haces y dejas vivo al rival".

Cambio de Yeremay: "Yere creo ha hecho un gran partido, ha sido determinante. Ha pedido cambio, no sé si por el golpe o algún problema más de sobrecarga. Pero ha pedido el cambio, sí".

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Contento por el primer gol en Primera de Bil Nsongo: "Él y todos, al final esto va de de hacer goles para sumar de tres. Él no había tenido excesivas situaciones de gol pero nos da mucho trabajo y balones a última línea. A partir de ahí, muy contento por él".

Importancia del punto: "Sí, pero tienes que sumar de a tres para poder seguir en zonas de no demasiados problemas. Con los partidos en casa y cuando te pones por delante tienes que saber lo que conlleva eso y seguir mejorando. Pero, como tú dices, con el tiempo lo valoraremos mejor".