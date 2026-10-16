Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 20:01h.

Así salen Antonio Hidalgo y Luís Castro

Antonio Hidalgo elogia la mejoría de Yeremay Hernández y confiesa lo que espera de él: "Es consciente"

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Este viernes se abre el telón de la jornada 9 de LALIGA EA Sports con el partido en Riazor entre el RC Deportivo de A Coruña, que quiere reponerse de los últimos cuatro partidos sin ganar tras un fenomenal arranque, y el Levante UD, en una racha similar que le ha llevado a la amenaza del descenso si no suma. Para el choque en tierras gallegas, Antonio Hidalgo y Luís Castro tienen ya estas alineaciones confirmadas.

En el Dépor, Hidalgo suma cuatro bajas pero todas ellas de una vital importancia visto el arranque de la temporada del cuadro deportivista. Siguen estando fuera por lesión Marc Casadó, Pierre Emerick Aubameyang y Zakaria Eddahchouri mientras que Lorenzo Amatucci tampoco podrá estar disponible este viernes en Riazor por la expulsión que sufrió en el anterior partido frente a la Real Sociedad en Donosti.

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Riki Rodríguez saldrá de inicio en la medular tras haber entrado ya al descanso frente a la Real y Luismi Cruz pasará a jugar por la derecha, dejando en el banquillo a un David Mella que también fue el damnificado en Anoeta. Este será el único cambio del técnico del cuadro coruñés, con Ximo Navarro y Bright Ede imponiéndose de nuevo en defensa y Bil Nsongo acompañando a Yeremay arriba.

En el Levante, además de la baja de larga duración de Álex Primo, Hugo Sotelo y Karl Etta Eyong tampoco están aún disponibles para volver a los planes de Luís Castro por sus respectivos problemas físicos. Iván Romero partirá en esta ocasión como el delantero centro titular mientras sigue sumando cifras de cara al gol con su tanto al Sevilla, su exequipo.

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Con respecto a ese encuentro, el paso de Romero a la punta implica la suplencia de Musuayi y la titularidad por la izquierda de Thiago Fernández mientras Brugui jugará caído a banda dejando en el banquillo a Víctor García. Esto, junto a la suplencia de Olasagasti, permite la entrada en la medular de Enzo Bardeli y Dani Requena junto a Oriol Rey mientras que en defensa Nacho Pérez será el lateral derecho titular y Ndukwe se mantiene tras el tanto que le dio a los granotas un punto el pasado lunes.

Alineaciones confirmadas del Deportivo-Levante

XI del Dépor: Leo Román; Ximo Navarro, José María Giménez, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Riki Rodríguez, Diego Villares, Mario Soriano; Luismi Cruz, Yeremay Hernández, Bil Nsongo.

XI del Levante: Mathew Ryan; Nacho Pérez, Adrián Dela, Ifeanyi Ndukwe, Manu Sánchez; Oriol Rey, Enzo Bardeli, Dani Requena; Roger Brugui, Thiago Fernández, Iván Romero.