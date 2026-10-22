El 'palo' de Suazo desde el Sevilla del presente al Sevilla del pasado: "La actitud"
"La actitud de esta temporada es salir a competir cada partido", afirma el chileno
Suazo, palabra de capitán: “Hay situaciones, en este partido y en anteriores, que no entendemos”
Gabriel Suazo no es tan veterano en este Sevilla FC como parece por su jerarquía en el equipo. Está en su segunda temporada, lo que no ha sido impedimento para que se haya hecho con el brazalete de capitán -jineta, según dicen en su país-. Sin embargo, sí que este tiempo le ha dado algo de perspectiva para valorar lo actual basándose en el pasado.
Este miércoles, el chileno ha comparecido en una extensísima rueda de prensa a la que, por cierto, ha llegado con un apósito en la cara tapando un corte que, en palabras del propio jugador, se lo ha hecho con el codo Lucien Agoumé en un ejercicio para trabajar los duelos en el entrenamiento de este jueves.
Quizás por ahí vaya una de las declaraciones que más han llamado la atención, y es que Suazo ha puesto en valor la actitud que tiene el equipo ahora en comparación con el del año pasado. La actitud, como el valor al torero, se debe dar por hecho en un futbolista, pero lo cierto es que no siempre es así. “Yo, sinceramente siempre hay algo que comento mucho antes de que salgamos a cada partido, que es la actitud con la que estamos saliendo. Sin decir que el año pasado no tuvimos actitud, no creo que haya sido eso, pero la actitud de esta temporada es salir a competir cada partido, es salir a evitar que el rival te cree peligro a pesar de que en los últimos partidos eso es lo que más rabia nos da, que nos han hecho muchos goles, ya que creo que nosotros no somos un equipo en el que nos marquen tantos goles. Antes de estos últimos tres nos habían hecho seis goles, eso es lo que más rabia tenemos de lo que sucedió, más allá de cómo fue y todo, que nos han hecho muchos goles en estos últimos tres partidos”, expresaba el chileno.
“Nuestra mentalidad es salir y entregar todo, entregar el máximo como cuando lo comenzamos a hacer desde el partido con Osasuna la temporada anterior que, si bien perdimos allá en Pamplona, desde ahí me recuerdo esa sensación de salir a la cancha y ver a once guerreros que se está entregando el máximo por este escudo y esta temporada lo comenzamos a hacer desde el comienzo. Creo que eso para mí puede ser uno de los mayores cambios, el salir a la cancha y decir hoy dejo todo, no me guardo nada absolutamente para poder llevarme los tres puntos o un punto si en algún caso es así”, añadía Suazo en la misma respuesta.
De hecho, el lateral izquierdo y capitán tanto de Chile como el del Sevilla, cree que están consiguiendo inyectar a la afición esa entrega del equipo en cada partido, una característica que Luis García Plaza ha insuflado al plantel desde que llegara para sustituir a Matías Almeyda en la pasada primavera. “Lo estamos demostrando, creo que la gente también se siente un poco identificada con ese espíritu, con esa alma que estamos teniendo y le agradecemos a todos los sevillistas porque cada vez que jugamos fuera o en casa están con nosotros apoyándonos. Eso también es muy importante, que estemos todos juntos para poder conseguir cosas importantes para este club”.
Suazo y la ‘jineta’ de capitán
En poco más de un año, Suazo se ha convertido en el primer capitán de la plantilla. Tiene experiencia en esas lides, si bien, asegura que el liderazgo que puede aportar a la plantilla no sirve de nada sin ayuda. “Si bien me toca hoy portar la jineta, es un orgullo y una felicidad tremenda. Jamás voy a un club imponiendo ser el capitán ni nada. Soy igual con cualquier persona. Son mis valores, lo que me enseñaron mis padres, y eso me lleva en cierto modo a ser uno de los capitanes. Podría ser el primero Luci o Kike, perfectamente. Llevo la jineta con mucho orgullo, felicidad, y muchos compañeros podrían llevarla también. El liderazgo se lleva entre varios, tienes que saber apoyarte en tus compañeros. Intento contagiar a los compañeros con mis acciones, con energía positiva, un saludo a la mañana, un abrazo, en la cancha entregando al máximo, dar todo en cada balón, y eso transmitirlo para que cada uno pueda hacer lo mismo”, completaba el chileno.